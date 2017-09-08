Саакашвили заявил о "нескольких легальных моментах" своего возвращения

КИЕВ, 8 сен – РИА Новости Украина. Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили заявил, что может использовать "несколько легальных моментов" для возвращения в Украину.

Президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства в конце июля. Сам Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства у него нет другого гражданства, кроме украинского. По данным МВД, генпрокуратура Грузии предоставила украинской стороне информацию, которую Саакашвили скрыл при получении гражданства.

Читайте также: Брат за брата. Скандал с Давидом Саакашвили на фоне встречи Михо

"У меня нет действующего документа, но там есть несколько легальных моментов, как я могу легально вернуться домой", — заявил Саакашвили на пресс-конференции в Варшаве.

Он не стал уточнять, о каких "моментах" идет речь, заявив, что украинские власти о них знают. "Я буду на границе в 14.00 в воскресенье. Приглашаю всех. Я поеду вместе с вами, вместе с депутатами при помощи украинского паспорта", — добавил он.

При этом Саакашвили заявил, что намерен пересечь границу по украинскому паспорту и продемонстрировал его журналистам. "Я гордый владелец этого украинского паспорта. Я долго его получал. Я стоял целый день у городской администрации в Киеве. Целый день стоял, еще два раза приходил и через три недели получил. Я так тяжело его получал, что не хочу отдавать", — сказал экс-президент Грузии.

"Паспорт – это не игрушка – барин отдал, барин забрал. Я приеду на границу, пока еще этот паспорт у меня. По этому паспорту я покинул территорию США, въехал в Европу, был во многих странах ЕС и нигде у меня не возникало проблем", — заявил он.

Читайте также: Параллельные миры Петра Алексеевича. Эксперты подвели итоги недели

По его словам, не все признают "полудиктаторские или диктаторские" шаги властей Украины. "Так было в Советском Союзе. Так поступали с Ростроповичем, Вишневской. Но это было в минувшем столетии и в преступном Советском Союзе. А мы сейчас говорим про постмайдановскую Украину", — заключил Саакашвили.

Как сообщалось, Михаил Саакашвили ранее заявлял о том, что намерен вернуться в Украину 10 сентября. Ряд политиков уже выразили готовность поддержать бывшего главу Одесской ОГА и лично прибыть на КПП "Краковец" на границе с Польшей.