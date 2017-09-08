В день приезда Саакашвили СМИ не пустят на ПП на границе с Польшей

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. В воскресенье, 10 сентября, журналистов не пустят на территорию ряда пунктов пропуска на границе с Польшей, сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян.

"Работу можно будет осуществлять, но в сам пункт пропуска доступ журналистов будет ограничен. Фото/видеосъемку можно будет осуществлять только за пределами пункта пропуска", — сказал Слободян.

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По его словам, на пункт пропуска не будут пускать даже "пишущих журналистов, тех, которые не имеют при себе фото- и видеокамер".

Слободян не смог объяснить, какие именно положения законодательства о Госпогранслужбе служат для таких ограничений: "Я не юрист. Мне в этом вопросе надо дополнительно разобраться. Но в пограничном контролируемом районе, согласно нашему законодательству, мы имеем полное право устанавливать ограничения для того, чтобы избежать каких-то провокаций. Ограничения пребывания, ограничения работы тех или иных категорий и так далее".

Также Слободян пояснил, что пограничный контролируемый район, где могут вводиться ограничения, охватывает территориальные границы районов и поселковых советов, прилегающих к государственной границе.

Он пообещал, что в приграничные села представителей СМИ все же пустят: "В села мы пустим, конечно, и к пункту пропуска пустим, а на территорию пункта пропуска не пустим".

Как сообщалось ранее, пропускной пункт "Краковец" на границе с Польшей, через который экс-глава Одесской ОГА и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили планирует въехать в Украину, огородили колючей проволокой.