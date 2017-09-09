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    Камеры наблюдения зафиксировали момент взрыва авто в центре Киева

    Тема:

    Криминал крепчает. Взрыв авто в центре Киева (56)

    (обновлено: )504
    В результате взрыва автомобиля Toyota Camry погиб гражданин Грузии Тимур Махаури, женщина и ребенок госпитализированы. Момент взрыва зафиксировали камеры наблюдения.
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    На видео видно, что после взрыва машина продолжила катиться вниз по улице, подпирая другие автомобили.

    Инцидент произошел около 18:00 в пятницу. По данным правоохранителей, в результате происшествия погиб один человек. Также в автомобиле находилась женщина, которая получила ранение, и ребенок – он не пострадал.

    Смотрите также: Момент взрыва авто в центре Киева попал на видео

    Жертвой взрыва оказался чеченец Тимур Махаури, который входил в чеченский добровольческий батальон имени Шейха Мансура, воевавшем в АТО.

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