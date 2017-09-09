Камеры наблюдения зафиксировали момент взрыва авто в центре Киева

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На видео видно, что после взрыва машина продолжила катиться вниз по улице, подпирая другие автомобили.

Инцидент произошел около 18:00 в пятницу. По данным правоохранителей, в результате происшествия погиб один человек. Также в автомобиле находилась женщина, которая получила ранение, и ребенок – он не пострадал.

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Жертвой взрыва оказался чеченец Тимур Махаури, который входил в чеченский добровольческий батальон имени Шейха Мансура, воевавшем в АТО.