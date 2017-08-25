Из полиции в бордель. Проституция затягивает в свои сети бывших силовиков

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Такого расцвета, который сейчас происходит в секс-индустрии, не было никогда. Смешные, единичные набеги правоохранителей на бордели погоды не делают. Даже если сутенера ловят, дело его продолжается. Девочки из опеки одного покровителя переходят под опеку другого. А бордели не только "крышуют", а и организовывают правоохранители.

На широкую ногу

Побороть проституцию не получается, как ни стараются силовики. Только в Киеве, по самым приблизительным подсчетам, в индустрии оказания секс-услуг работает более 3 тысяч проституток. В Киевской области на порядок меньше, но и там местные жители при деньгах не лишены возможности поразвлечься.

На днях в Киевской области накрыли сеть борделей, которые спокойно работали в течении 3-х лет. На поток бизнес поставил 53-летний воротила, который нанял штат — диспетчеров, водителей — охранников с личными автомобилями, развозивших девушек по вызову, снял квартиры для приема клиентов. На него работали 35 путан разных возрастов из разных городов Украины.

Позаботился сутенер о рекламе — на специальных сайтах постоянно размещались фотографии "сотрудниц", раздавались визитки. Бизнес приносил неплохие барыши, в месяц — не менее 1 миллиона гривен. Плюс, девушек держали в ежовых рукавицах: за нарушение трудовой дисциплины они штрафовались на внушительные суммы. Кроме секс-услуг, контора приторговывала наркотиками — метадоном и амфетамином. Вот так и набегала приличная сумма, которая позволяла три года безбедно жить. Но стоило хозяину борделя не поделиться с кем надо, как над ним сгустились тучи. Сутенера задержали, проституток оштрафовали и теперь они ищут себе новое место работы. А с этим сейчас нет проблем.

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А чуть ранее в Мариуполе накрыли еще один бордель. 20-летней сутенерше, получившей справку об окончания курса массажа, ничего лучше в голову не пришло, как под видом массажного салона оказывать интимные услуги. Бизнесвумен нашла девушек 20-25 лет, согласившихся работать вахтовым методом, приезжали из регионов, жили на съемной квартире, где и работали. Тариф на услуги составлял от 400 до 5 000 гривен. Принимали оплату как наличными, так и банковской картой. Сколько достанется проститутке — решала администратор салона. Все ли это организовала юная особа самостоятельно или же кто-то все-таки стоял за ней, пытаются выяснить следователи.

Из полиции — в бордель

Если кто-то полагает, что в Украине велась и ведется борьба с проститутками, тот глубоко заблуждается. Силовики время от времени делают набеги на публичные дома, ставят на учет новых путан, выписывают штрафы, но они после этого снова возвращаются на панель. Тут, как говорится, сколько волка не корми, он все время в лес смотрит.

По большому счету, рубить курицу, которая приносит золотые яйца, полиции не выгодно. Уже не секрет, что с заработков путан часть идет в карман силовиков. Поэтому и нет у них большого желания прикрывать бордели, штрафовать и ставить на учет проституток.

"Было дано указание составить список всех борделей по региону, обновить данные. Сотрудники отдела по борьбе с торговлей людьми "шерстили" все региональные СМИ, Интернет в поисках объявлений о досуге с интимом. Подсчитывали, сколько точек в городах, и клали данные на стол руководству. На этом, собственно, все и прекратилось. Нет, время от времени полиция набегает на один-два борделя, те на время затихают, но потом снова открываются. Вот и вся работа", — рассказал РИА Новости Украина сотрудник отдела по борьбе с торговлей людьми одного из региональных управлений полиции на условиях анонимности.

Более того, как признался полицейский, сегодня на секс-бизнес плотно присели правоохранители. Один бывший сотрудник полиции в их городе держит пару точек. Он хорошо знает, как функционирует публичный дом изнутри, прекрасно осведомлен о тарифах и условиях, много знакомых путан, да и прикрытие в лице коллег тоже есть. В охране девочек и точек — тоже бывшие МВДшники. И это только в одном регионе, а что говорить о других.