Полиция на службе у... Кто в Украине может рассчитывать на помощь МВД?

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Историю с похищением служебного Lexus GX460, на котором возили замглавы Нацполиции Александра Фацевича, в министерстве скрыть не удалось. Об инциденте прознали журналисты. И, чтобы окончательно не ударить лицом в грязь, полиция расстаралась и за считанные дни отчиталась о поимке группы угонщиков и возвращении авто. Правда, немного перестаралась, Lexus, который они растиражировали как угнанный у полицейского, оказался другой модели.

Начальство не подвели

МВД не трубило на каждом углу о том, что со двора дома на улице Боголюбова 25 в Софиевской Борщаговке, где проживал водитель Фацевича, ночью 11 августа увели Lexus GX460. Заявления об угоне поступило через пять дней — 16 августа. И, не думали, что это станет достоянием прессы. Ведь, не каждый день угоняют машины полицейских чинов. Да и стоимость автомобиля 2004 года выпуска от полумиллиона гривен. А в это воскресенье уже появилась информация о том, что авто найдено, группа угонщиков задержана.

"Для обезвреживания участников бандгруппировки, которые недавно похитили полицейское авто Нацполиции, провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Установили засады и, при попытке перегнать транспортное средство с Обуховского района, задержали двух ранее судимых киевлян, 35 и 36 лет. Узнав о задержании своих сообщников, трое организаторов, жители столицы 27, 29 и 38 лет, пытались скрыться. Был введен план «Перехват» и слаженными действиями, при содействии спецназовцев Житомирской полиции, они задержаны", — отчитались в полиции Киевской области.

По данным полиции, они прятали полицейское авто в жилищном кооперативе с. Подгорцы Обуховского района. А специализировались на похищении элитных автомобилей в Киеве и области. Две недели назад в г. Ирпень они похитили "Honda CR-V". У подозреваемых изъяли поддельные удостоверения сотрудников органов исполнительной власти, милиции и устройства для сканирования и деблокирования автосигнализаций.

К информации пресс-служба опубликовала фотографии угонщиков и угнанного полицейского Lexus. Опытные автолюбители заметили несостыковки — у Фацевича угнали Lexus GX460, а нашли Lexus LX470.

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Только для своих

С одно стороны, не может не радовать расторопность полиции, которая за неделю со дня кражи уже нашла автомобиль. Но в то же время, этим заявлением в полиции показали, что они ищут похищенное имущество только своих или же особо приближенных.

Зимой МВД совместно с ГПУ задержали банду угонщиков машин у VIP- персон, которые возвращали автомобили за выкуп — половину стоимости авто. На банду вышли после обращения в ГПУ чиновника из АП и нардепа Нины Южаниной. У мужа нардепа увели Mercedes и предложили вернуть его за выкуп, но они отказались. Тогда банда попала в разработку. Но время шло и был риск того, что "Mercedes" они продадут. Задерживать их было рано, еще не обо всех участников узнали, полиция ничего лучше не придумала, как угнать авто нардепа у угонщиков. Машину Южаниной вернули в конце декабря, а их задержали в январе.

В Запорожье не повезло угонщикам, они угнали "Жигули", принадлежащее управлению защиты экономики. Уже в гараже автоворы заметили синие номера и поняли, как лоханулись. Их задержали быстро, разобрать авто они не успели. Простым гражданам Украины рассчитывать на то, что на поиски их автомобиля будут брошены все силы или, что его угонят у угонщиков, не приходится. В этом вопросе им надо полагаться на себя.

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"По сути, всегда в МВД были дела, которые держали на контроле. Это были дела касающиеся журналистов, VIP- персон (тех же артистов, спортсменов и так далее), коллег и, безусловно, наших властьимущих. Как сейчас помню, какой пререполох был, когда похитили новый "Рендж Ровера" бывшего начальника Главного следственного управления МВД. ГАИшников вызывали на ковер, розыскников постоянно тягали. Ориентировки были разосланы по всей стране. Не скажу, чем закончилась история, но об этом инциденте пытались не распространяться, все рты на замке держали. Но больше всех боялись, если, не дай Бог, что случиться с нардепами, министрами. Те, жизни не давали. Реально, было легче найти, чем постоянно на ковер ходить и по голове от начальства получать", — рассказывает сотрудник МВД Сергей Сыроид.

Запутать след

Не удивительно, что публике, после истории с похищением авто замначальника полиции подсунули другое авто. И, если это не ошибка пресс-службы, выложившей не то фото, то это расписка полиции в своем непрофессионализме. А ведь это уже стало нормой. После бойни в Княжичах под Киевом, когда сотрудники спецподразделения КОРД перестреляли своих коллег из ГСО и угрозыска, руководство, дабы прикрыть свои проколы, тут же заявило о задержании банды, которую якобы ждали опера в Княжичах. Хотя, есть информация о том, что якобы опера, под прикрытием КОРДа, грабили дома, а не сидели в засаде в доме, где случайно задели сигнализацию. Доказательств причастности троих задержанных, среди которых бывший сотрудник ГУБОП, к налетам на дома в Княжичах нет.

Немало темных пятен в деле убийства Олеся Бузины, которого расстреляли возле дома 15 апреля 2015 года. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о задержании двух исполнителей убийства — Андрея Медведько и Дениса Полищука. Оба задержанных были бойцами добровольческих батальонов и принимали участие в военной операции в Донбассе. Свидетели утверждают, что они не отлучались из расположения. Но причастность к гибели журналиста представителей украинских спецслужб, в том числе МВД и СБУ, даже не рассматривается. А так же неизвестно куда-то исчезли материалы негласного наблюдения за подозреваемыми, которых вели до убийства.

В чем в чем, а в запутывании следов полиция преуспела. И, по настоящему раскрывают преступления или же за деньги, по дружбе или же по особому распоряжению, если дело касается тех персон, которым надо помочь в первую очередь. Все остальные, подождут.