Было ваше, стало наше. Угоны элитных авто были на потоке

Пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Украинская элита может спасть спокойно и не переживать о том, что их элитный автомобиль уедет в неизвестном направлении – в Киеве задержали группировку угонщиков, которая по всей Украине угоняла дорогостоящий автотранспорт. В число жертв попадали деятели культуры, спорта, предприниматели, политики, разного ранга чиновники и даже уголовные авторитеты.

А стояли за этим всем – бывшие сотрудники МВД вместе с уголовниками.

Чиновник попался на удочку

Прошлым летом жертвой угонщиков стал губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Во время одного из его визитов в столицу угнали джип Toyota Land Cruiser 200 стоимостью около 6 миллионов гривен. Машина не принадлежала экс-президенту Грузии, а была оформлена на охранную фирму, которую возглавлял его бывший охранник.

По поводу угона тут же поползли слухи, что, дескать, это проделки одного из грузинских авторитетов, временно "отдыхающего" в Лукьяновском СИЗО. А уже через несколько дней джип вернулся к владельцу. Нардеп Антон Геращенко тут же сообщил, что машину нашли в укромном месте и намекнул на хорошую работу полиции.

На самом же деле, вернуть автомобиль владельцу, по данным РИА Новости Украина, якобы помог киевский "решала", к которому обратился Михаил Саакашвили через общих знакомых. В определенных кругах он больше известен по кличкам "Карп", "Псих" и "Жид". Но ни губернатор, ни его земляки тогда даже не догадывались, что благодетель, помогший найти и вернуть джип, до этого сам и организовал его угон.

Ведь кроме "спасибо" он еще и получил солидный навар, так как возвращал украденные авто владельцам за вознаграждение от 20 до 50 тысяч долларов. Поэтому и выбирал автомобили элитные стоимостью – от 50 тысяч долларов и выше.

Без лоха и жизнь плоха

Схему угона с последующим выкупом автомобиля придумал 37-летний бывший курсант Академии внутренних дел Украины, которого исключили из вуза за употребление наркотиков. Не став милиционером, он попал в криминальную среду.

По данным МВД, состоял в группировках, которые занимались разбоями, грабежами и рэкетом. Именно тогда и получил прозвища "Карп", "Псих" и "Жид". В милицейских базах он проходит за совершение преступлений имущественного характера, незаконное обращение с оружием и хранение наркотиков. Хорошо ориентируясь в криминальном мире, "Карп" не терял связи со своими бывшими однокурсниками, которые остались в системе МВД и которые оказывали ему помощь и поддержку.

"Карп" сколотил бригады угонщиков, которые специализировались на определенных марках автомобилей: Toyota, Mercedes, BMW, Lexus, Range-Rover. "Карп" лично составлял списки потенциальных жертв, которых набирал из личных контактов или же из соцсетей, где многие хвастались своими новыми автомобилями.

Черпал данные и из е-деклараций чиновников. Иногда разрешал своим подчиненным действовать "вслепую" – угонять крутые авто с "блатными" номерами. Но основной акцент делал на автомобилях знакомых и знакомых знакомых. Рассчитывая на то, что они, зная, что у него есть связи как в полицейских, так и криминальных кругах, всенепременно обратятся к нему за помощью в поиске и возврате автомобилей. И "Карп" не подводил.

Авто чудным образом находилось в течении нескольких дней. Владельцы без проблем отдавали такую сумму, которую просил "Карп", рассказывая, что ее надо передать угонщикам. Ничего не подозревающие хозяева раскошеливались, после чего благодетель говорил, где забрать автомобиль. Но самое интересное, владельцы еще и благодарили своего спасителя, не подозревая, что именно он и организовывал похищение.

Как считают в полиции, 90% возвращенных после выплаты выкупа элитных автомобилей в стране были до этого украдены не без помощи "Карпа" и его бригад, которые "работали" в Киеве, Львове, Хмельницком, Житомире, Ивано-Франковской и Ровенской областях. В 2016 году и только в Киеве было возвращено за вознаграждение владельцам более 80 авто.

Полицейская крыша

Серьезную помощь "Карпу" оказывал его бывший приятель по Академии МВД. Бывший сотрудник уголовного блока Голосеевского райуправления милиции Киева занимался раскрытием преступлений, связанных с незаконным завладением автотранспортом. После выхода подполковника милиции на пенсию в конце 2013 года, он помог "Карпу" воплотить в жизнь схему с угоном и возвратом авто.

Угонщики использовали специальное оборудование стоимостью до 20 000 евро для считывания информации с электронного ключа иномарки. Продумывали все до мелочей. Их ни разу на угнанном авто не остановил патруль, хотя угоняли они машины из-под носа у их владельца.

Как оказалось, "Карп" с семьей жил на широкую ногу в коттедже в Киеве. В его собственности был Mercedes 222-й модели, у жены – Audi С3, якобы имеет недвижимость за границей. А на дело члены группировки выезжали на 8 элитных автомобилях.

В полиции не знают точное количество потерпевших от ОПГ "Карпа", но уверены, что их может набраться не одна сотня. К тому же, в начале декабря у народного депутата от БПП Оксаны Продан в Киеве угнали черный внедорожник Toyota RAV4 2016 года выпуска с номером СЕ 1357 ВИ, купленный в октябре.

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Судьба автомобиля неизвестна. На всякий случай, в полиции просят обращаться к ним тем, кому помогал возвращать угнанное авто "Карп", если они хотят вернуть выплаченный ему гонорар.

Ну а пока из многочисленной группировки удалось задержать только пятерых, включая организатора.