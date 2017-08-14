Криминал крепчает: в Каховке мать набросилась на сына с топором

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. В Каховке семейные посиделки с алкоголем закончились покушением на жизнь, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Херсонской области в Facebook.

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Так, 72-летняя мать и ее 42-летний сын решили выпить. Во время застолья завязался спор.

Женщина схватила кухонный топор и несколько раз ударила им сына. После она пошла к соседке и рассказала о случившемся. К счастью, мужчина выжил. Когда же горе-мать узнала об этом, попросила снова дать топор, чтобы добить свою жертву. Мужчина госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

Напомним, в начале августа в Киеве семейная ссора между мужчиной и его матерью привела к смерти женщины.