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    Криминал крепчает: в Каховке мать набросилась на сына с топором

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    Как сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области, женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, схватила кухонный топор и несколько раз ударила им сына.
    Машина полицейских. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. В Каховке семейные посиделки с алкоголем закончились покушением на жизнь, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Херсонской области в Facebook.

    Пост ГУ Нацполиции в Херсонской области

    Так, 72-летняя мать и ее 42-летний сын решили выпить. Во время застолья завязался спор.

    Женщина схватила кухонный топор и несколько раз ударила им сына. После она пошла к соседке и рассказала о случившемся. К счастью, мужчина выжил. Когда же горе-мать узнала об этом, попросила снова дать топор, чтобы добить свою жертву. Мужчина госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

    Напомним, в начале августа в Киеве семейная ссора между мужчиной и его матерью привела к смерти женщины.

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