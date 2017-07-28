Обманчивые цифры. Как разочарование в полиции улучшает статистику МВД

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Почти 400 столичных квартир ограбили в прошлом месяце, сообщают в Нацполиции.

В то же время правоохранители уверяют, что за год количество квартирных краж в Украине сократилась на 10%. Так, например, если в июне прошлого года было зарегистрировано около 800 краж, то в этом году в июне их было вдвое меньше.

В Нацполиции также сообщают, что выросла и раскрываемость квартирных краж на 4%.

Как защититься от квартирных краж, в эфире радиостанции Голос Столицы посоветовал эксперт по вопросам безопасности Игорь Николенко.

Действительно ли количество квартирных краж уменьшилось?

– К сожалению, количество квартирных краж не уменьшилось, а только возросло.

Дело в том, что то количество, которое дает полиция, оно базируется на количестве заявлений о кражах. Но на сегодняшний день народ Украины разочаровался в правоохранительных органах, и в случаях, если их обокрали, никто не обращается в полицию и не пишет заявление. Соответственно, в полицию никто не пишет заявление и количество краж уменьшается.

А на самом деле возрастает, все больше и больше возрастает.

То есть если ограбили квартиру, заявление никто не пишет?

– Я не скажу, что никто не пишет, но далеко не всегда обращаются в полицию, потому что уже все знают, что это бесполезно. Что-то делают, но все равно злоумышленников никогда не найдут.

Кроме того, полиция внедрила практику, когда приходят после ограбления, то задают много лишних вопросов потерпевшему. Например, обокрали киоск. Вызывают 102, приезжает полиция и вместо того, чтобы искать злоумышленника, задают вопросы, все ли официально оформлены в этом киоске, законно ли работает данный киоск и так далее.

Владелец данного киоска уже заинтересован, чтобы правоохранители с миром ушли.

Люди боятся раскрывать то, что они не задекларировали?

– Например, кто-то снимает квартиру, арендует, платит наличку владельцу, и если вызвать правоохранителей после ограбления, то будет не исключено, что правоохранители передадут информацию в налоговую, что данная квартира арендуется за наличку и не платятся налоги. Соответственно, арендатор и, тем более, арендодатель не заинтересованы обращаться к правоохранителям, тем более, они знают, что это напрасная трата времени.

Если брать неофициальную статистику…

– Умножаем раз в десять. К сожалению, и злоумышленников стало на порядок больше.

В период летних отпусков, как защитить свое жилье?

– Есть такая закономерность, что в зимний период злоумышленники больше грабят офисов, а в летний период переквалифицируются именно на ограбление квартир.

Почему? Потому что владельцы квартир уезжают на моря, отдыхают, квартиры пустуют и для злоумышленников это золотая дыра. Самое надежное средство защиты – это, конечно, устанавливать охранную сигнализацию. Но, опять же, устанавливая сигнализацию, нужно очень тщательно выбирать охранную структуру, чтобы, опять же, не попасть на мошенников, которые якобы представляют услуги охраны.

К сожалению, есть еще другая специфика. Порядка 200 компаний говорят о том, что они предоставляют услуги пультовой охраны и берут за это деньги. На самом деле в столице серьезных охранных структур мало, предоставляющих услуги пультовой охраны, остальные компании – это, в лучшем случае, посредники, в худшем случае – аферисты, которые просто берут деньги.

На самом деле безопасность обеспечивается в комплексе. Нужно устанавливать надежную дверь, надежные замки, решетки на окна, систему видеонаблюдения и сигнализации.

А как злоумышленники выбирают жертву, какую квартиру ограбить?

– Я бы злоумышленников разделил на две категории – наркоманы, которые в состоянии алкогольного опьянения лезут в первую попавшуюся квартиру, ни о чем не думая, и профессионалы.

Профессионалы, наоборот, они предварительно долго выбирают жертву и выбирают по таким критериям. Первое – чтобы было, что украсть, второе – доступно. Понятное дело, что если есть две квартиры, одна оборудована сигнализацией, вторая не оборудована, то будут грабить ту квартиру, которая не оборудована сигнализацией, отслеживают, есть хозяин дома или он уехал отдыхать.

На сегодняшний день достаточно легко, например, через социальные сети определить, хозяин дома или уехал отдыхать. Также оставляют пометки на дверях, в дверь вставляют маленькую спичку и смотрят, дверь открывалась или нет, метки на почтовые ящики оставляют, смотрят, забирают корреспонденцию или не забирают, наблюдают, вечером включается свет в квартире или не включается, белье вывешивают или не вывешивают. Так определяется, есть хозяин дома или уехал отдыхать.

Если хозяин квартиры имеет собственное оружие, может ли он его применить?

– Я бы не рекомендовал. Почему? У нас не США. В США, например, если хозяин пристрелит вора у себя в квартире, то однозначно суд оправдает хозяина. У нас, в Украине частная собственность плохо защищена, соответственно, если хозяин пристрелит вора у себя в квартире, с большой вероятностью за это посадят.

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CМС от слушателя: "Обокрали квартиру год назад, обращение в полицию абсолютно ничего не дало. Совет один от полиции – попрощайтесь с тем, что пропало, и если у вас есть контакты в криминальных кругах, обращайтесь туда, может, найдут". Еще одно сообщение: "Преступников ловят, но они откупаются".

– К сожалению, и первый, и второй комментарий стопроцентная правда. В 99% именно так и происходит.

СМС от Дмитрия: "Обращаться в полицию нет смысла, еще и сделают тебя виноватым".

– 100% согласен. 99% обращений в полицию после ограбления не дают никакого результата. Еще и сделают пострадавшего виновником.

Ранее начальник департамента полиции охраны Сергей Будник в эфире "ГС" пояснил, что дорогой замок на двери не защитит от краж, для надежной защиты необходимы комплексные меры.

Генеральный директор Холдинга охранных предприятий "Шериф" Дмитрий Стрижов в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что в летнее время квартирные кражи осуществляются не только домушниками, но и "по наводке", когда украинцы на продолжительное время оставляют свои дома.