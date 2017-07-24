В Одессе пенсионерку ограбили на $500 тыс

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. В Одессе неизвестные ограбили квартиру пенсионерки на 500 тыс долларов, сообщает местная полиция.
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Согласно данным, трое неизвестных ночью проникли в помещение пенсионерки через окно. 72-летнюю женщину связали с помощью скотча.
Преступники завладели украшениями из золота и средствами в сумме $500 тысяч.
Полиция открыла по данному факту уголовное производство. Расследование продолжается.
Напомним, появились подробности кровавого ограбления в киевском ЖЭКе.