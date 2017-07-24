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    В Одессе пенсионерку ограбили на $500 тыс

    Тема:

    Рост криминала. Расстрел мужчины в Киеве (351)

    (обновлено: )17611
    Трое неизвестных ночью проникли в помещение пенсионерки через окно. 72-летнюю женщину связали с помощью скотча. Преступники завладели украшениями из золота и средствами в сумме $500 тысяч.
    Машина полицейских. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. В Одессе неизвестные ограбили квартиру пенсионерки на 500 тыс долларов, сообщает местная полиция.

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    Согласно данным, трое неизвестных ночью проникли в помещение пенсионерки через окно. 72-летнюю женщину связали с помощью скотча.

    Преступники завладели украшениями из золота и средствами в сумме $500 тысяч.

    Полиция открыла по данному факту уголовное производство. Расследование продолжается.

    Напомним, появились подробности кровавого ограбления в киевском ЖЭКе.

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