В Одессе пенсионерку ограбили на $500 тыс

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Трое неизвестных ночью проникли в помещение пенсионерки через окно. 72-летнюю женщину связали с помощью скотча. Преступники завладели украшениями из золота и средствами в сумме $500 тысяч.