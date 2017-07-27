В центре Одессы налетчики ограбили клиента банка

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КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. В центре Одессы у отделения банка "Восток" на улице Ришельевской произошло разбойное нападение.

timer-odessa.net На месте ограбления клиента банка в Одессе

Трое мужчин в масках с пистолетом, молотками и битами напали на автомобиль Hyundai Tucson с киевскими номерами, в котором находился предприниматель, только что забравший из финучреждения крупную сумму наличными. Налетчики разбили окна в машине и вытащили сумку с деньгами, после чего скрылись на Skoda Octavia белого цвета, сообщает подробности инцидента Думская.

В то же время советник главы Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк не подтвердил факт похищения сумки с деньгами. И как стало известно, пострадавший решил сам догнать злоумышленников. В настоящее время полиция с ним связаться не может, сообщает "7 канал".

Видео нападение можно посмотреть здесь. Содержит ненормативную лексику.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина, угрожая оружием, ограбил кредитное учреждение в Киеве. По данным СМИ, злоумышленник напал на финансовое учреждение по улице Мельникова недалеко от станции метро "Лукьяновская". Мужчина забрал 12 тысяч гривен и скрылся.