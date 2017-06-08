Киев - лидер Украины по квартирным кражам

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. Украине этим летом ожидается очередная волна ограблений. Количество таких случаев может вырасти примерно на 20-30%. Такие цифры приводят эксперты. Причем стоит учитывать данные охранных компаний о том, что в Киеве с 800 тысяч квартир на сигнализации находится не более 80 тысяч.

О квартирных кражах рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы генерал полиции третьего ранга Начальник Департамента полиции охраны Сергей Будник.

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"За последние два года мы наблюдали некоторое увеличение количества краж. В пределах 26-28 тысяч в год в Украине. Если говорить о Киеве — это до 7 тысяч краж. То есть четверть всех краж происходит в Киеве. В основном квартирные кражи распространены в больших городах, промышленный и в спальных районах этих городов. После Киева рейтинг возглавляют Днепропетровск, Харьков, Львов. То есть те города, где больше всего развита промышленность и большое количество населения", — отметил Сергей Будник.

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