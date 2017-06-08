наверх
08.06.201705:53
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Киев

    Киев - лидер Украины по квартирным кражам

    (обновлено: )23
    Генерал полиции третьего ранга Начальник Департамента полиции охраны Сергей Будник в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что рейтинг по количеству квартирных краж возглавляют города с развитой промышленностью и большим количеством населения.
    Отвертка и форма. Архивное фото
    ГУ НП в Киевской области

    КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. Украине этим летом ожидается очередная волна ограблений. Количество таких случаев может вырасти примерно на 20-30%. Такие цифры приводят эксперты. Причем стоит учитывать данные охранных компаний о том, что в Киеве с 800 тысяч квартир на сигнализации находится не более 80 тысяч.

    Кран в ванной комнате. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Это не время Гройсмана и Кличко, это эпоха тазиков и бойлеров

    О квартирных кражах рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы генерал полиции третьего ранга Начальник Департамента полиции охраны Сергей Будник.

    Читайте также: Жить в Украине все страшнее: взрывы, пожары, стрельба

    "За последние два года мы наблюдали некоторое увеличение количества краж. В пределах 26-28 тысяч в год в Украине. Если говорить о Киеве — это до 7 тысяч краж. То есть четверть всех краж происходит в Киеве. В основном квартирные кражи распространены в больших городах, промышленный и в спальных районах этих городов. После Киева рейтинг возглавляют Днепропетровск, Харьков, Львов. То есть те города, где больше всего развита промышленность и большое количество населения", — отметил Сергей Будник.

    Читайте также: Рост статистики квартирных краж – как защитить свое жилище?

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Эксперт сравнил газовый арбитраж в Стокгольме с бракоразводным процессом. Видео
    Стокгольмский арбитраж и дело Тимошенко
    Рассмотрение дела Руслана Коцабы в Высшем специализированном суде
    Дело против журналиста Коцабы
    Флаг Катара
    Дипломатическая блокада Катара
    Ополченцы "ЛНР". Архивное фото
    Донбасс: обострение на луганском направлении