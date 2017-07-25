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    Россия

    Дерзкое ограбление в Москве: у мужчины украли $350 тыс, врезавшись в его ато

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    В пресс-службе ГУМВД по Москве сообщили, что преступники врезались в автомобиль потерпевшего, избили его и украли из салона пакет с деньгами в сумме 350 тыс. долларов США.
    Полиция Москвы
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Налетчики врезались в автомобиль, принадлежащий москвичу, затем избили его, украли из машины 350 тысяч долларов и скрылись на востоке столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

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    "Потерпевший рассказал полицейским, что неизвестные на серебристом авто совершили ДТП с принадлежащей ему автомашиной Hyundai Sonata. Затем, воспользовавшись незапертой дверью, проникли в салон, нанесли мужчине несколько ударов неустановленным предметом, после чего открыто похитили телефон сотовой связи и пакет с деньгами в сумме 350 тыс. долларов США и на вышеуказанной серебристой машине скрылись", — сказал собеседник агентства.

    Материальный ущерб в полиции оценили в 20,6 миллиона рублей. Возбуждено дело, налетчиков разыскивает полиция.

    Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина, угрожая оружием, ограбил кредитное учреждение в Киеве. По данным СМИ, злоумышленник напал на финансовое учреждение по улице Мельникова недалеко от станции метро "Лукьяновская".  Мужчина забрал 12 тысяч гривен и скрылся.

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