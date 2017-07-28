В Одессе мужчина, которого ограбили, отказался от помощи полиции

КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Мужчина, которого накануне ограбили в Одессе, отказался подавать заявление о случившемся. Вероятно, пострадавший занимался финансовыми махинациями. Об этом сообщил советник главы Национальной полиции Украины в Одесской области Руслан Форостяк в эфире телеканала "112 Украина".

"Сам пострадавший, когда его разыскали и установили по номеру автомобиля, отказался от каких-либо заявлений относительно какого-либо вреда, который был причинен его имуществу или отрицал факты, что его ограбили. Хотя на видео видно, что была извлечена сумка или рюкзак с заднего правого окна автомобиля, на который было совершено нападение. Что касается грабителей, их предварительное количество 4 человека, потому что три были на улице и водитель за рулем. По камерами проследили, был объявлен план "Перехват" в городе, за движением этого автомобиля. Автомобиль из города не выехал, находится на территории города, но номерные знаки использованы с чужого автомобиля, который также был разыскан и остановлен. Обнаружили, что злоумышленники использовали номера автомобиля, которые были похищены несколько месяцев назад", — сказал он.

Кроме этого, Руслан Форостяк отметил, что есть основания полагать, что потерпевший занимался финансовыми махинациями.

"Есть основания полагать, что пострадавший занимался какими-то непонятными финансовыми операциями. Мы понимаем, что эти грабители или знали о его операции, или имели отношения к его деятельности. Я из имеющихся фактов и ходу расследование могу с уверенностью говорить, что лица будут установлены, но, к сожалению, при отсутствии заявления потерпевшего будут привлечены к ответственности по факту хулиганских действий, которые имели место", — подытожил советник главы Нацполиции.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина, угрожая оружием, ограбил кредитное учреждение в Киеве. По данным СМИ, злоумышленник напал на финансовое учреждение по улице Мельникова недалеко от станции метро "Лукьяновская". Мужчина забрал 12 тысяч гривен и скрылся.