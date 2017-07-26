День Крещения Руси. Праздник с ограничениями

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Праздник со слезами на глазах

В четверг в Киеве стартуют праздничные мероприятия по случаю Дня Крещения Руси. В этом году они продлятся аж четыре дня — с 27 по 30 июля. В Киев съедутся тысячи паломников, чтобы помолиться чудотворным иконам на Владимирской горке

Однако опыт прошлогодних отмечаний показал, что День Крещения Руси из праздника объединения украинцев превратился в праздник раздора, а традиционный Крестный ход не обходится без скандалов и провокаций.

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В этом году УПЦ КП и УПЦ МП готовят два Крестных хода 27 и 28 июля. Тем временем, правоохранители и эксперты опасаются провокаций и нового витка религиозных скандалов.

Празднования в Украине: пышные и скандальные

День Крещения Руси — праздник относительно молодой. На государственном уровне в Украине его отмечают лишь 9 лет, хоть его история и уходит корнями еще в 10-й век.

Как известно, крещение князя Владимира в Корсуни (Херсонесе) в 988 году считается официальным началом крещения и всей Руси.

Пышно праздновать на официальном уровне День Крещения Руси в Украине стали в 2008 году по указу президента Виктора Ющенко "О дне крещения Киевской Руси-Украины". Ющенко подчеркивал ключевое значение православных традиций в истории и развитии украинского общества. Кроме того, в 2008 году он поддержал инициативу совместного с РФ празднования 1020-летия Крещения Руси.

С тех пор праздник ежегодно отмечается официально 28 июля. Дата празднования выбрана не случайно. По церковному календарю христиане в этот день чтят память равноапостольного князя Владимира – правителя, который искоренил язычество на Руси и крестил славянский народ.

Хоть праздник и государственный, но является рабочим днем, и к нему не положен отдельный выходной. В этот день молебны проходят во всех православных храмах Украины. По случаю праздника также совершается традиционный Крестный ход верующих и церковных служителей из разных городов Украины до Киево-Печерской Лавры и к памятнику князю Владимиру.

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В 2008 году впервые в Украине по случаю 1020-летия Крещения Руси в торжествах приняли участие вселенский патриарх Варфоломей I и патриарх Московский и всея Руси Алексий II. А православные священнослужители и рок-музыканты даже организовали целый тур по городам Украины.

Для встречи патриарха Варфоломея I в аэропорт собрали все руководство страны, губернаторов всех областей и даже дипломатический корпус. Буквально весь город был увешан бигбордами, где были вместе смонтированы вселенский патриарх и украинский президент.

Однако СМИ тогда отмечали политическую направленность торжеств. Как писала украинская газета "Дело", цель торжеств — провести переговоры с Варфоломеем о возвращении УПЦ КП в лоно Константинопольского патриархата. "Цель встречи — сгладить противоречия между православными Киевского и Московского патриархатов и добиться признания Киевского патриархата", — писала газета.

В 2009 году по случаю Дня Крещения Руси в Украину впервые прибыл патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В ходе визита он посетил шесть областей и возглавил богослужения во всех трех Лаврах УПЦ.

В 2010 году празднование Дня Крещения Руси прошло под эгидой юбилея 65-летия Победы в Великой Отечественной войне. В течение всего юбилейного года проходила благотворительная акция "Всем миром", посвященная ветеранам. В том же году, на берегу Днепра, возле стен Киево-Печерской Лавры, был сооружен храм в честь св. равноапостольного князя Владимира, который стал первым сооружением в комплексе в честь Крещения Руси.

С размахом отмечали 1025-летие Крещения Руси в Украине в 2013 году при президенте Викторе Януковиче. Этот день впервые официально объявили выходным. К 1025-летию этого события в столицу приехали представители всех поместных церквей, а также президенты четырех стран: Украины, России, Молдовы и Сербии.

Пр этом глава РПЦ патриарх Кирилл на годовщину Крещения Руси прибыл в Киев на отдельном бронированном поезде. Он провел торжественный молебен на Владимирской горке, где были беспрецедентно усилены меры безопасности. Территорию Владимирской горки оцепили, обнесли металлическим забором, а место празднования превратилось в столпотворение. На Владимирскую горку пускали только тех, кто имел при себе специальный пропуск. Им приходилось миновать три милицейских кордона и рамку металлоискателя.

Сообщалось, что Крестный ход собрал тогда около 10 тысяч человек и прошел относительно спокойно, лишь с мелкими стычками между милицией и паломниками.

В 2014 году празднования прошли с молитвами о мире в Украине, а также в торжественно-поминальной обстановке по скончавшемуся митрополиту Владимиру (УПЦ МП), в связи с чем официальные делегации из Москвы и поместных православных церквей мира не приглашались.

В связи с напряженной ситуацией в российско-украинских отношениях не приехал в Киев и патриарх Кирилл. Сообщалось, что в Москве в храме Христа Спасителя он молился о воцарении мира в Украине.

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В 2015 году по случаю годовщины Крещения Руси и 1000-тысячелетия преставления крестителя Руси — князя Владимира, на Крестный ход в Киеве собрались около 20 тысяч верующих.

На Владимирской горке глава УПЦ МП Онуфрий провел молебен за Украину.

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Металлоискатели и 5000 силовиков

В 2016 году президент Петр Порошенко подписал отдельный указ "О праздновании Дня крещения Киевской Руси". Во время празднований было привлечено рекордное число правоохранителей — 3500 полицейских, 1500 нацгвардейцев и полтысячи оперативных работников СБУ. У места молебна на Владимирской горке создали зону безопасности, попасть в которую люди могли только через проверочные пункты с металлоискателями.

Во время праздничного молебна Порошенко заявил, что Украина не будет наблюдать за вмешательством другого государства в ее церковные дела. "Мы не будем безучастно наблюдать за вмешательством другого государства в церковные дела, за ее попытками использовать в своих интересах чувство части украинских православных", — сказал Порошенко.

При этом впервые в Украине было организовано два крестных хода УПЦ МП с Востока и Запада Украины.

Крестный ход 3 июля вышел из Донецкой области, а второй стартовал 9 июля из Почаевской лавры на западе страны. Символизируя объединение страны, участники шествия планировали встретиться 27 июля в Киеве на Владимирской горке.

Однако Крестный ход не на шутку обеспокоил националистов, хоть в самой УПЦ МП и заверяли, что это "ход мира, любви и молитвы за Украину". В движении ОУН тогда объявили о намерении не пустить верующих в Киев и назвали ход "очередной провокацией, инициированной страной-агрессором".

Националисты попытались разбить палаточные городки на подходах к Киеву с Запада и Востока, а также собирались на Бориспольской трассе, чтобы не пустить в столицу участников Крестного хода.

Не обошлось и без неприятных инцидентов. В Нацполиции сообщили, что у ряда участников Крестного хода было изъято холодное оружие: ножи и другие острые предметы. Позже неизвестный сообщил о заминировании маршрута. В итоге — Крестный ход был приостановлен из-за угрозы теракта.

По материалам из открытых источников интернет