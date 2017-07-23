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    В Киеве на улице Борщаговской ограничат движение транспорта на три месяца

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    ПАО "Киевводоканал" сообщает, что из-за ремонта коллектора будет ограничено движение на три месяца. В период с 2013 по 2015 год на коллекторе произошло две крупные аварии.
    Ремонтные работы на коллекторе в Киеве. Архивное фото
    vodokanal.kiev.ua

    КИЕВ, 23 июл — РИА Новости Украина. В Киеве на улице Борщаговской Соломенского района с 25 июля до 21 октября предусмотрено частичное ограничение движения на двух полосах дорожного полотна и тротуаров на участке от дома №2-б к дому №8 в связи с реконструкцией аварийного канализационного коллектора, сообщает пресс-служба ПАО "Киевводоканал".

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    Проезд будет возможен по крайней левой полосе, прилегающей к линии скоростного трамвая.

    Необходимость реконструкции участка коллектора диаметром 1500-2000 мм обусловлена ​​его техническим состоянием. В период с 2013 по 2015 год на коллекторе произошло две крупные аварии. После реконструкции надежность канализации близлежащих жилых массивов значительно повысится.

    Ранее сообщалось, что в Киеве в связи с повышением температуры воздуха до + 28 ° С вводится ограничение движения для тяжеловесных транспортных средств общим весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

     

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