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    В Киеве женщина ограбила прохожую, пригрозив ей отверткой

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    Рост криминала. Расстрел мужчины в Киеве (352)

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    Пострадавшую доставили на место задержания, где она опознала в задержанной преступницу. По словам потерпевшей, налетчица пригрозила ей отверткой, заявительница пожаловалась полиции, что женщина отобрала у нее деньги.
    В Киеве женщина ограбила прохожую, приставив ей к шее отвертку
    пресс-служба патрульной полиции Украины

    КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. В Киеве женщина с отверткой напала на прохожую и отобрала у нее деньги, сообщает в понедельник пресс-служба патрульной полиции Украины.

    Полиция Украины
    УНИАН
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    Как отмечается, инцидент произошел в ночь на 23 июля на улице Энтузиастов. По словам потерпевшей, налетчица пригрозила ей отверткой, заявительница пожаловалась полиции, что женщина отобрала у нее деньги.

    "Задержать вероятную разбойницу вскоре удалось задержать патрульным во время пешей отработки территории. 28-летняя задержанная уже находилась в тюрьме за совершение подобного преступления. К тому же, у нее обнаружили отвертку при поверхностной проверке", — говорится в сообщении.

    Пострадавшую доставили на место задержания, где она опознала в задержанной преступницу.

    Ранее сообщалось, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил об увеличении на треть показателя рецидивной преступности.

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