В Киеве женщина ограбила прохожую, пригрозив ей отверткой

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. В Киеве женщина с отверткой напала на прохожую и отобрала у нее деньги, сообщает в понедельник пресс-служба патрульной полиции Украины.

Как отмечается, инцидент произошел в ночь на 23 июля на улице Энтузиастов. По словам потерпевшей, налетчица пригрозила ей отверткой, заявительница пожаловалась полиции, что женщина отобрала у нее деньги.

"Задержать вероятную разбойницу вскоре удалось задержать патрульным во время пешей отработки территории. 28-летняя задержанная уже находилась в тюрьме за совершение подобного преступления. К тому же, у нее обнаружили отвертку при поверхностной проверке", — говорится в сообщении.

Пострадавшую доставили на место задержания, где она опознала в задержанной преступницу.

Ранее сообщалось, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил об увеличении на треть показателя рецидивной преступности.