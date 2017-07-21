Луценко заявил о росте показателя рецидивной преступности

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил об увеличении на треть показателя рецидивной преступности.

Об этом он сказал во время оперативного совещания в прокуратуре Днепропетровской области.

"Обращает на себя внимание и требует реагирования увеличение на треть показателя количества рецидивной преступности… Заброшена работа с поднадзорным элементом. На данный момент, боюсь, что давно уже полиция не следит за людьми, отбывшими наказание, и не принимает предусмотренные внутренними инструкциями меры", — сказал Луценко, информирует УНИАН.

По его словам, прокуроры должны проверить состояние этой работы и выполнение соответствующих инструкций.

Он также отметил, что до 30% людей, отбывших наказание, осуществляют рецидивные преступления.

Ранее Луценко на совещании в Днепре сообщил о повышении уровня зарплат в органах прокуратуры до 30-70%.