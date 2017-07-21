наверх
21.07.201715:15
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    Луценко заявил о росте показателя рецидивной преступности

    Тема:

    Рост криминала. Расстрел мужчины в Киеве (341)

    (обновлено: )3
    По словам генпрокурора Луценко, "обращает на себя внимание и требует реагирования увеличение на треть показателя количества рецидивной преступности".
    Юрий Луценко
    Украинское фото

    КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил об увеличении на треть показателя рецидивной преступности.

    Юрий Луценко в Верховной Раде
    УНИАН
    Соцсети о делах против Луценко: депутаты мстят?

    Об этом он сказал во время оперативного совещания в прокуратуре Днепропетровской области.

    "Обращает на себя внимание и требует реагирования увеличение на треть показателя количества рецидивной преступности… Заброшена работа с поднадзорным элементом. На данный момент, боюсь, что давно уже полиция не следит за людьми, отбывшими наказание, и не принимает предусмотренные внутренними инструкциями меры", — сказал Луценко, информирует УНИАН.

    По его словам, прокуроры должны проверить состояние этой работы и выполнение соответствующих инструкций.

    Он также отметил, что до 30% людей, отбывших наказание, осуществляют рецидивные преступления.

    Ранее Луценко на совещании в Днепре сообщил о повышении уровня зарплат в органах прокуратуры до 30-70%.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Обед детей. Архивное фото
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?
    Украинские военные на передовой под Мариуполем
    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ
    Сейсмограмма. Архивное фото
    Одно на двоих: мощное землетрясение в Греции и Турции
    Руслан Бортник
    Годовщина убийства Павла Шеремета