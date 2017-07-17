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    Общество

    ГПУ передала Италии известного преступника и ожидает ответа в отношении Маркива

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    По словам генпрокурора Юрия Луценко, Джузеппе Дональдо Никосия украл у итальянцев сотни миллионов евро и много лет скрывался в разных странах мира, а весной этого года по результатам хорошо спланированной операции был задержан СБ Украины.
    Создатель одной из самых масштабных в истории Итальянской Республики схем по отмыванию средств - Джузеппе Дональдо Никосия
    Facebook Юрия Луценко

    КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина.  Украина передала Италии создателя одной из самых масштабных в истории Итальянской Республики схем по отмыванию средств — Джузеппе Дональдо Никосию, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в Facebook.

    Валерий Дымов
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    "Указанный злоумышленник украл у итальянцев сотни миллионов евро и много лет скрывался в разных странах мира. Весной этого года по результатам хорошо спланированной операции был задержан СБ Украины. Благодаря профессиональной и добропорядочной работе ГПУ и МВД процедура экстрадиции Никосии была завершена за три месяца и сегодня в сопровождении итальянской полиции правонарушитель отправился на родину, где вскоре предстанет перед судом", — написал Луценко.

    По словам генпрокурора, после передачи Италии похищенных произведений искусства данное событие стало очередным шагом к укреплению Украино-итальянского сотрудничества между правоохранительными органами. "(…) дает основания рассчитывать на конструктивную позицию Италии по делу Виталия Маркива", — считает Луценко.

    Напомним, Андреа Роккелли погиб в Донбассе вместе со своим российским переводчиком Андреем Мироновым в 2014 году. В Болонье арестовали 28-летнего уроженца Украины Виталия Маркива. По информации следствия, Виталий Маркив переехал в Италию в 2002 году в возрасте 16 лет вместе со своей сестрой и матерью, которая спустя два года вышла замуж за итальянца. Это дало Маркиву право получить итальянский паспорт и иметь двойное гражданство. В 2013 году он выехал в Украину для участия в событиях на Майдане. После этого он вступил в Нацгвардию Украины и отправился воевать в Донбасс, где действовал под позывным "Итальянец".

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