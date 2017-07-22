Грицак: в Международный суд ООН переданы тысячи страниц о преступлениях РФ

КИЕВ, 22 июл — РИА Новости Украина. Украина передала в Международный суд ООН тысячи страниц доказательной базы о "поддержке Россией терроризма в Донбассе", сказал глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

"Как вы знаете, Украина инициировала иск в Международный суд ООН относительно поддержки Российской Федерацией терроризма на востоке нашей страны. Уже переданы тысячи страниц документов, документальных доказательств преступлений РФ на Донбассе и в Крыму", — сказал Грицак.

Он уточнил, что все документы свидетельствуют о том, что "высшим руководством РФ развернута целенаправленная широкомасштабная работа любым способом уничтожить Украинское государство".

Ранее сообщалось, что Украина подала иск в Международный суд ООН в Гааге о нарушении Россией Конвенции ООН по противодействию финансирования терроризма. Соответствующий иск МИДу поручил подать президент Украины Петр Порошенко.

Читайте также: Гаага головного мозга