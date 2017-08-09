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    Общество

    Службу криминальной разведки создадут в структуре Нацполиции

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    Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев подчеркнул, что правоохранители намерены отойти "от института тотальной агентуры и вербовки".
    Сергей Князев
    УНИАН

    КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев анонсировал создание криминальной разведки в структуре полиции.

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    "И не "какая-то", а достаточно эффективная (криминальная разведка — ред.), и будет создана в короткие сроки. Она уже существует, но необходимо перестроиться от старых форм и методов и перейти к новому инструментарию", — цитирует Князева сайт телеканала "112 Украина".

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    Он также сообщил, что Нацполиция намерена усовершенствовать подход к криминальной полиции.

    "Мы уходим от института тотальной агентуры и вербовки. Сейчас необходимо подавить криминал, а для этого нужны новые инструменты влияния. Нет необходимости вербовать 10 тысяч агентов, мы пойдем другим путем, хотя и не без вербовки", — сказал Князев.

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