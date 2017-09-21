Глава ФГИ анонсировал повторную приватизацию Одесского припортового завода

КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. Исполняющий обязанности главы Фонда госимущества Украины Виталий Трубаров заявил, что повторная приватизация Одесского припортового завода (ОПЗ) может состояться весной 2018 года.

"Точные даты называть не буду, но скажу, что фактическая продажа (ОПЗ — УНИАН) будет весной следующего года", — сказал Трубаров в ходе заседания Специальной контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации.

В Фонде госимущества отметили, что сейчас проводится оценка предприятия, поэтому ориентировочная стоимость ОПЗ будет известна в конце октября этого года.

Напомним, Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел по кассационной жалобе Фонда государственного имущества Украины (ФГИ) приостановил взыскание с одного из крупнейших химпредприятий страны – Одесского припортового завода (ОПЗ) более 250 миллионов долларов в пользу группы компаний Ostchem Holding, принадлежащей бизнесмену Дмитрию Фирташу.

Стокгольмский арбитраж в июле 2016 года взыскал с ОПЗ долг в размере 193 миллионов долларов. Южный городской суд Одесской области в марте 2017 года разрешил реализацию этого решения на территории Украины, а Апелляционный суд Одесской области 10 мая это подтвердил. На следующий день премьер Украины поручил ФГИ и Минюсту защитить имущество ОПЗ от возможных посягательств со стороны Ostchem. Правительство опасается, что в случае вступления этих решений судов в силу предприятию может грозить банкротство.