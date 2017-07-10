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    Экономика

    ОПЗ останавливает производство аммиака и карбамида

    (обновлено: )12320
    Первый заместитель главы правления Одесского припортового завода Николай Щуриков сообщил, что решение об остановке агрегатов по производству аммиака и карбамида было принято из-за роста цен на эту продукцию.
    Одесский припортовый завод (ОПЗ). Архивное фото
    Оpz.odessa.net

    КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. Руководство Одесского припортового завода (ОПЗ) останавливает агрегаты по производству аммиака и карбамида в результате падения цен на эту продукцию на мировых рынках, сообщил в понедельник первый заместитель главы правления завода Николай Щуриков.

    "В сложившейся рыночной ситуации давальческая схема невыгодна для компании-давальца. И до тех пор, пока совместно с Кабмином не будет найден компромисс по специальным условиям поставок газа, альтернативы давальческому контракту не предвидится", – написал он на своей странице в Facebook.

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    В связи с вынужденной остановкой в цехах будут произведены необходимые регламентные работы.

    Николай Щуриков/Facebook, 10 июля 2017

    Власти не первый год пытаются продать ОПЗ. Первый конкурс по его приватизации состоялся еще в 2009 году. В нем победила компания бизнесмена Игоря Коломойского "Нортима", которая предложила за объект 5 миллиардов гривен (более 200 миллионов долларов). Однако позже результаты конкурса были признаны недействительными. В 2016 году власти Украины еще дважды пытались продать завод, однако оба конкурса не состоялись из-за отсутствия покупателей. Предприятие находятся в тяжелом финансовом состоянии из-за больших долгов.

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