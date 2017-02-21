наверх
21.02.201704:37
Курсы валют НБУ
  • EUR28.69- 0.09
  • USD27.03- 0.00
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Охрименко: ОПЗ - это металлолом, он вообще ничего не стоит

    Тема:

    Приватизация по-украински: срыв торгов по ОПЗ (114)

    134
    Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире ГС заявил, что Одесский припортовый завод в настоящее время интересен только как спекулятивный инструмент.
    Александр Охрименко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Приватизация продолжается. В этом году правительство планирует продать около 100 предприятий в рамках приватизации. Такие планы озвучил первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Степан Кубив. Он рассказал, что для успешной приватизации Минэкономразвития с Фондом госимущества готовит обновленный перечень объектов.

    Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Корольчук: аренда ОПЗ не решает проблему коррупции

    Кроме этого, Кубив надеется, что неудача с продажей Одесского припортового завода не повлияет на процесс приватизации в целом.

    Стоит ли рассчитывать на приватизацию ОПЗ, в эфире радиостанции "Голос Столицы" проанализировал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

    "ОПЗ вообще ничего не стоит, кроме 1 гривны. Вы сами видите, что ОПЗ на сегодняшний момент интересен как спекулятивный инструмент. Когда вы покупаете, потом тихонько перепродаете в Россию — да, интересно. А если не перепродать в Россию — вообще ничего не стоит. Это как раз причина, почему так случилось. Скорее всего, почему-то там не договорились, не захотели где-то россияне, где-то наши, не сторговались, все и провалилось, потому что сам по себе завод — без поставки сырья из России — ничто. Металлолом. Купить, порезать на металлолом — это его стоимость", — заявил эксперт.

    Ранее Фонд государственного имущества сообщил, что плановая остановка деятельности Одесского припортового завода не будет иметь отрицательных последствий для работников завода.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Соболев: категорически против новых Майданов. Видео
    Годовщина Майдана: митинги и столкновения
    В Тернополе прошла акция "Остановим властный геноцид украинского народа". Видео
    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике
    Конвой с гуманитарной помощью. Архивное фото
    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    Петр Порошенко
    План Артеменко. "Коррупция Порошенко" и санкции против РФ