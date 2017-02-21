Охрименко: ОПЗ - это металлолом, он вообще ничего не стоит

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Приватизация продолжается. В этом году правительство планирует продать около 100 предприятий в рамках приватизации. Такие планы озвучил первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Степан Кубив. Он рассказал, что для успешной приватизации Минэкономразвития с Фондом госимущества готовит обновленный перечень объектов.

Кроме этого, Кубив надеется, что неудача с продажей Одесского припортового завода не повлияет на процесс приватизации в целом.

Стоит ли рассчитывать на приватизацию ОПЗ, в эфире радиостанции "Голос Столицы" проанализировал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

"ОПЗ вообще ничего не стоит, кроме 1 гривны. Вы сами видите, что ОПЗ на сегодняшний момент интересен как спекулятивный инструмент. Когда вы покупаете, потом тихонько перепродаете в Россию — да, интересно. А если не перепродать в Россию — вообще ничего не стоит. Это как раз причина, почему так случилось. Скорее всего, почему-то там не договорились, не захотели где-то россияне, где-то наши, не сторговались, все и провалилось, потому что сам по себе завод — без поставки сырья из России — ничто. Металлолом. Купить, порезать на металлолом — это его стоимость", — заявил эксперт.

Ранее Фонд государственного имущества сообщил, что плановая остановка деятельности Одесского припортового завода не будет иметь отрицательных последствий для работников завода.