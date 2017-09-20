Большая распродажа Украины: олигархи и власть бьются за народное добро

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

На прошлой неделе под председательством президента Украины Петра Порошенко прошло заседание нацсовета реформ, который одобрил законопроект "О приватизации". Глава государства подчеркнул, что этот вопрос является чрезвычайно важным для Украины, ее инвестиционного климата и перспектив экономического роста.

"Президент отметил, что у власти есть желание и политическая воля обеспечить приватизацию объектов государственной собственности эффективно, открыто, конкурентно и с новыми законодательными нормами, которые обеспечат доступ к этому процессу отечественных и иностранных инвесторов, за исключением страны-агрессора", – сообщает пресс-служба главы государства.

Британское право инвестора не спасет

Подготовленный Кабинетом министров законопроект "О приватизации" распространяет британское право на объект продажи в Украине, предоставляя возможность инвесторам возможности лондонского арбитража.

"Это означает, что любой спор можно будет решить в суде Лондона. Это важный вопрос, это защита прав инвестора, и мы будем настаивать на том, чтобы такой закон был принят. Очень важно, чтобы такие законы были приняты как можно быстрее. Я вам гарантирую: следует принять буквально пять-семь решений и Украина начнет ускоренный экономический рост",— заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Таким образом, правительство, во-первых, признало, что в Украине права инвестора не соблюдаются, поэтому для его защиты нужно прибегать к иностранным судебным институтам. Во-вторых, Кабмин разработал законопроект, в котором признает верховенство права чужого государства над национальным, что в свою очередь, нарушает законодательство Украины.

Впрочем, сдача национальных позиций вряд ли позволит привлечь иностранцев. Даже британский суд не сможет найти управу на пару десятков отморозков, которые под патриотическими лозунгами способны заблокировать работу не только одного предприятия, но и торговлю всей страны.

"Я думаю, что у зарубежных инвесторов нет заинтересованности покупать украинские предприятия потому, что они прекрасно знают, что происходит в Украине, что в Украине, к сожалению, до сих пор законы иногда бывают хорошие, иногда — плохие, но они в любом случае не выполняются. И поэтому рисковать, вкладывать деньги, серьезные деньги в серьезные предприятия в ближайшее время, вне зависимости от того, какой закон будет принят, поэтому вот эта презентация, которая была сделана вчера на Совете реформ…

Кстати, хочу напомнить, что это за совет. Это совет, который к реформам никакого отношения не имеет, это, в общем-то, организация, которая в основном состоит из представителей правительства, АП, ВР. И вот они занимаются пиар-акциями, периодически рассказывают о том, чего нет, то есть о реформах.

Поэтому, в общем-то, не имеет никакого значения, какой будет закон. В любом случае, по закону в Украине сейчас никто не живет, и поэтому иностранный инвестор не придет", — заявил в эфире радиостанции "Голос Столицы" доктор экономических наук Сергей Якубовский.

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Эксперт считает, что защита прав инвестора невозможна в условиях, когда государство не может защитить даже собственную границу от пары сотен вооруженных людей, которым кто-то дал приказ захватить погранпункт, как было, например, 10 сентября.

"Кто-то мог защитить банк с иностранным капиталом от людей с оружием, которые пришли, которые заблокировали и замуровали и т.д. Можно обращаться в международный суд, он будет долго решать, что делать, будет заблокирован. То же самое можно сказать и о других событиях.

Поэтому, понимаете, обращение к международному арбитражу в условиях, когда в стране все решается на основании либо мнения нескольких руководителей, либо нескольких олигархов… Несколько раз выставляли на продажу ОПЗ. Каждый раз кто-то устраивал акции, которые резко снижали его привлекательность. Перекрывали газ, говорили, что ОПЗ полуработает.

Вот если внутри государства существуют несколько группировок, которые между собой выясняют отношения, где гарантия, что придет иностранный инвестор, и ему не перекроют газ? Тем более, в законе есть еще один такой пункт, очень опасный для иностранного инвестора.

Там указано, что если какая-то компания сотрудничает со страной-агрессором, то все, применяются страшные санкции. А, например, практически все европейские банки имеют свои филиалы в России. И вот можно пойти по такому пути и ввести санкции против любого европейского банка, европейской компании и т. д. Поэтому этот закон, даже если он будет принят в таком виде, он ни на что не повлияет. Никто сюда не придет", — считает Якубовский.

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Странная приватизация

Порошенко пытается ускорить приватизацию под давлением МВФ, который требует поскорей избавиться от государственного имущества, угрожая прекратить сотрудничество, если украинская власть оставит в своем распоряжении сотни предприятий.

В этой ситуации на Банковой и на Грушевского ведут себя очень странно. С одной стороны, чиновники заявляют, что вскоре продадут почти все имущество, закрепляя свои заявления конкретными документами. Согласно плану приватизации на 2018-2020 годы планируется продать 893 компании, оставив с госсобственности только 15 компаний и 363 объекта госсобственности, которые обеспечивают выполнение государством своих функций.

При этом, 359 объекта планируется передать в концессию (право временного использования частными субъектами хозяйствования). Фонде госимущества регулярно сообщает о выставлении на конкурс прибыльных активов, которые регулярно срываются или не находят покупателя.

В проекте госбюджета на 2018 год планируется получить от приватизации аж 22 млрд. грн. Правительство в этом году заложило в госбюджет 17 миллиардов гривен в виде доходов от приватизации, однако по итогам первого полугодия 2017 года в бюджет было перечислено всего 58 млн. грн. Конкурс по продаже Одесского припортового завода (ОПЗ) по стартовой цене 13,1 млрд. грн в июле завершился безрезультатно, однако ФГИ до конца этого года планирует повторно выставить на конкурс ОПЗ, а также контрольные пакеты акций шести облэнерго.

Единственной "пэрэмогой" Фонда госимущества была продажа в этом году блокпакетов трех облэнерго – "Донецкоблэнерго", "Киевэнерго" и "ДТЭК Захидэнерго". Их почти по номиналу выкупила компания олигарха Рината Ахметова, который уже владеет контрольными пакетами данных облэнерго. В результате, госбюджет получил 1,32 млрд гривен. 31 августа ФГИ продал на аукционе 25% ПАО "ДТЭК Днипрооблэнерго" и ПАО "ДТЭК Днипроэнерго", которые также выкупил Ахметов, а государство выручило более 1,7 миллиарда гривен.

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При этом, Фонду госимущества не удалось продать 25% госакций трех энергокомпаний – "Донбассэнерго", "Одессаоблэнерго" и "Сумыоблэнерго" из-за отсутствия покупателей.

Во-первых, власть намерено тормозит продажу, дабы обесценить продажу ценных объектов нужным людям по низкой цене. Во-вторых, за ряд активов идет нешуточная борьба среди олигархов, которые блокируют их продажу, чтобы те не достались конкурентам. В-третьих, власть договорилась с рядом олигархов (среди которых – Ахметов), продавая им объекты по умеренной цене взамен на лояльность.

Всем сестрам по серьгам?

На остатки наиболее ценных активов, которые будут выставлены в ходе так называемой «большой приватизации», претендуют главные олигархи страны. Они уже сейчас вступают друг с другом в ситуативные союзы, либо идут на сделки с властью для того, чтобы закрепить контроль над ценным активом.

Порошенко, безусловно, попытается воспользоваться распродажей госимущества для того, чтобы поссорить олигархов между собой и исключить их союзы с политическими соперниками. Также Порошенко попытается в отношения олигархов с премьер-министром Владимиром Гройсманом, который в последнее время проявляет слишком много самостоятельности в своих действиях.

В данное время за право владения над ОПЗ сражаются Коломойский, Фирташ, Григоришин, за пакеты облэнерго — Ахметов, Суркисы, Григоришин, за "Центрэнерго" — Кононенко, Фирташ, за "Турбоатом" — Коломойский, Ярославский, Григоришин. При этом, Кононенко является бизнес-партнером Порошенко, а Григоришин — союзным Порошенко олигархом.

Президент также вступил в ситуативный союз с Ахметовым, одобрив выгодную для олигарха формулу "Роттердам+", и так называемые стимулирующие тарифы на электроэнергию, а также льготную продажу пакетов облэнерго. Взамен олигарх согласился купить не совсем нужные ему блокирующие пакеты акций энергокомпаний, не поддерживать оппозицию и не "мочить" президента в своих СМИ.

Олигархи, которые не смогли или не захотели "договориться" с Гарантом (Фирташ, Коломойский), лишились имущества или испытывают постоянный прессинг и проверки своих компаний.

Скорее всего, часть привлекательных активов будут выкуплены самим президентом через подконтрольных ему олигархов (Кононенко, Григоришин). В сфере интересов команды президента — ОПЗ, "Турбоатом", госбанки, "Центрэнерго".

"Большая приватизация" приведет к новому переделу собственности между олигархами, усилив позиции одних и ослабив позиции других. Представители власти выкупят за копейки остатки народного добра, оставив бюджет ни с чем. После очередного передела госсобственности власть, вероятнее всего, приступит к переделу уже частного добра.