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    Экономика

    В Фонде госимущества уточнили сроки приватизации ОПЗ

    (обновлено: )27
    По словам заместителя председателя Фонда государственного имущества Украины Юрия Никитина, Одесский припортовый завод может быть приватизирован в конце этого года или в начале следующего.
    Одесский припортовый завод (ОПЗ)
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. Заместитель председателя Фонда государственного имущества Украины Юрий Никитин сообщил, что Одесский припортовый завод может быть приватизирован в конце этого года или в начале следующего, а "Центрэнерго" — в середине 2018 года, передает пресс-служба ФГИУ в Facebook.

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    "И если "приватизационные монстры" — контрольные пакеты акций объектов энергетики, ОПЗ и "Центрэнерго" — требуют еще немало времени на подготовку к нормальной приватизации, включая привлечение советников, то блокирующие пакеты акций "облов" (облэнерго — ред.) полностью готовы. (Ремарка — ОПЗ в лучшем случае — это перспектива конца этого-начале следующего года, "Центрэнерго" — середина следующего)", — говорится в сообщении.

    "В продаже "облов" — однозначно, больше плюсов. Тем более, что они в соответствии с решениями правительства, уже не стратегические. У государства нет ни надлежащего корпоративного контроля при обладании этими пакетами, ни дивидендов. На минуточку, суммарная начальная стоимость этих пакетов 4,1 млрд грн", — отметил замглавы ФГИУ.

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    По его словам, сразу после объявления торгов в понедельник, 24 июля, в ФГИУ начали обращаться портфельные инвесторы с вопросами по покупке акций.

    "Они однозначно изучают условия продажи не просто из любопытства. А условия достаточно просты: продажа на открытых торгах фондовой биржи, без обязательств, без ограничений (кроме компаний, связанных со страной-агрессором)", — добавил Никитин.

    Напомним, Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел по кассационной жалобе Фонда государственного имущества Украины (ФГИ) приостановил взыскание с одного из крупнейших химпредприятий страны – Одесского припортового завода (ОПЗ) более 250 миллионов долларов в пользу группы компаний Ostchem Holding, принадлежащей бизнесмену Дмитрию Фирташу.

    Стокгольмский арбитраж в июле 2016 года взыскал с ОПЗ долг в размере 193 миллионов долларов. Южный городской суд Одесской области в марте 2017 года разрешил реализацию этого решения на территории Украины, а Апелляционный суд Одесской области 10 мая это подтвердил. На следующий день премьер Украины поручил ФГИ и Минюсту защитить имущество ОПЗ от возможных посягательств со стороны Ostchem. Правительство опасается, что в случае вступления этих решений судов в силу предприятию может грозить банкротство.

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