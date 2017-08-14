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    Происшествия

    В Харьковской области бросили гранату во двор директора птицефабрики

    (обновлено: )8210
    В полиции сообщили, что во двор частного дома в Харьковской области была брошена граната РГД-5, в результате происшествия никто не пострадал.
    Граната
    Национальная полиция Украины

    КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. Неизвестные бросили гранату во двор частного дома в Харьковской области, пострадавших нет, сообщило областное управление полиции Украины в понедельник в Facebook.

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    По данным полиции, накануне поздно вечером им поступило сообщение от 61-летнего мужчины, жителя поселка Староверовка Шевченковского района, что в его дворе раздался взрыв. На место выехала следственно-оперативная группа и работники взрывотехнического управления.

    "При осмотре обнаружена воронка, остатки от гранаты РГД-5, подрывник УЗРГМ… Лица, причастные к совершенному, устанавливаются. В результате события пострадавших лиц нет ", — говорится в сообщении полиции.

    Возбуждено дело по статье "хулиганство".

    По информации УНИАН, взрыв произошел во дворе частного дома директора Староверовкой птицефабрики.

    Ранее в результате взрыва гранаты в Новомосковске Днепропетровской области погиб 59-летний местный житель, два студента — 18 и 19 лет — с многочисленными ранениями госпитализированы.

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