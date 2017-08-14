В Харьковской области бросили гранату во двор директора птицефабрики

Национальная полиция Украины

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. Неизвестные бросили гранату во двор частного дома в Харьковской области, пострадавших нет, сообщило областное управление полиции Украины в понедельник в Facebook.

По данным полиции, накануне поздно вечером им поступило сообщение от 61-летнего мужчины, жителя поселка Староверовка Шевченковского района, что в его дворе раздался взрыв. На место выехала следственно-оперативная группа и работники взрывотехнического управления.

"При осмотре обнаружена воронка, остатки от гранаты РГД-5, подрывник УЗРГМ… Лица, причастные к совершенному, устанавливаются. В результате события пострадавших лиц нет ", — говорится в сообщении полиции.

Возбуждено дело по статье "хулиганство".

По информации УНИАН, взрыв произошел во дворе частного дома директора Староверовкой птицефабрики.

Ранее в результате взрыва гранаты в Новомосковске Днепропетровской области погиб 59-летний местный житель, два студента — 18 и 19 лет — с многочисленными ранениями госпитализированы.