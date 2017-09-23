Третье уголовное дело открыто по факту пожара в детском лагере в Одессе

КИЕВ, 23 сен — РИА Новости Украина. Полиция открыла третье уголовное производство по ст. 366 ("Служебная подделка") в связи с пожаром в детском муниципальном лагере "Виктория" в Одессе, соощил начальник ГУ Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин.

Пожар в детском лагере "Виктория" произошел в ночь на субботу, 16 сентября. В лагере находились 150 детей, в том числе 42 ребенка в сгоревшем корпусе. По официальным данным, трое детей погибли. Открыто уголовное производство о нарушении требований пожарной безопасности и служебной халатности. Суд арестовал на два месяца директора детского лагеря, а также воспитательницу, которая была ответственна за пожарную безопасность.

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По словам Головина, полиция расследует три уголовных производства по факту трагедии в детском лагере. Расследованием пожара занимается следственная группа из сотрудников полиции и прокуратуры.

"По факту пожара в спортивно-оздоровительном лагере "Виктория" открыто три уголовных производства, предусмотренных ст. 270 ("Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности"), ст. 366 ("Служебный подлог") и ст. 367 ("Служебная халатность") Уголовного кодекса Украины. Для расследования причин, которые привели к гибели детей, создана совместная рабочая группа, в состав которой вошли как работники прокуратуры и полиции Одесской области, так и лучшие работники Главного следственного управления, которые имеют опыт расследования данной категории дел, а именно пожаров", — заявил он.

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Головин добавил, что в отношении двух задержанных — директора лагеря и одной из сотрудниц — продолжаются следственные действия.

Как сообщалось, после трагедии в лагере "Виктория" в Одессе начались массовые акции протеста с требованием отставки мэра города Геннадия Труханова.