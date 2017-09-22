Одесса в огне пожаров и вихре беспорядков

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Павел Рудяков, эксперт

"Жемчужина у моря", с легкой руки кого-то из местных рифмоплетов, переведших широко известную песню по-украински, обращенная недавно в "перлину України", живет жизнью, весьма далекой от светлой и радостной атмосферы "Юморины". Столько испытаний разного характера и толка, сколько выпало на долю Одессы и одесситов за последние несколько лет, город и его жители не знавали, пожалуй, даже в самые тяжелые, самые горькие периоды прошлого. Трудно сегодня, конечно, не только Одессе, но ей почему-то даже в сравнении с другими украинскими городами и регионами (если, конечно, не учитывать Донецк и Луганск) трудно как-то по-особенному. Одесситы явно загрустили. Их всем известного юмора начинает все чаще не хватать для того чтобы делать хорошую мину при игре, со всей очевидностью становящуюся все более и более плохой. Один из текстов на сайте «Радио Свобода», посвященный реакции зарубежных наблюдателей на прорыв Михаила Саакашвили границы, был озаглавлен: "Беспорядок". Именно это слово оказалось ключевым в приведенных в материале оценках. Оно же, как нельзя лучше, подходит для характеристики того состояния, в котором находится сегодня Одесса. В городе и области нет порядка как в самом широком, так и в узком понимании этого слова. Отсутствие порядка, превратившись в норму жизни, сделало ее невыносимой.

Пока в отечественном экспертном сообществе, политических кулуарах и околополитических кругах ломали копья о том, пойдет ли прорвавшийся в Украину Саакашвили сразу на Киев или предпочтет сначала покорить "родную" для него Одессу, в Одесском крае с интервалом всего в несколько дней произошли два знаковых события. Оба, к сожалению, с жирным знаком "минус", а одно из них, увы, еще и в черной траурной рамке: в результате пожара в детском оздоровительном лагере "Виктория" погибли дети; в городском суде Черноморска был оглашен приговор по делу о трагических событиях 2 мая 2014 года. Прямой связи между ними, естественно, нет, и быть не может. Что же касается связи опосредованной, то она имеет место быть, позволяя поставить трагический инцидент и судебное решение в один ряд событий из разряда тех, которые бы лучше не случались.

Одна из общих, системных проблем и бед современной украинской государственности — полная безответственность власти. Другая — коррупция, достигшая невиданных масштабов. Третья — спекуляция на патриотизме, за демонстрацией которого скрывают все неблаговидное, что делается властью в центре и на местах. Все эти несчастья, приобретшие системный характер, дополняются еще одним злом — политической мотивацией большинства решений и действий. Она в Украине развилась, как никогда, пожалуй, прежде, проникнув в самые неполитические, самые, казалось бы, сугубо бытовые сферы. Весь этот "букет" в очередной раз проявился в истории пожара в детском лагере "Виктория", к величайшему сожалению, повлекшей за собой трагические последствия, — гибель трех девочек.

Воплотить в жизнь заявленный Петром Порошенко после избрания президентом сплав качеств идеального государственного чиновника: профессионализм, патриотизм, порядочность, — не удалось. Из всей триады остался только патриотизм, но, увы, истолкованный превратно. В конце далекого от нас ХІХ века один из общественных деятелей Румынии писал: "Их (депутатов румынского парламента — Авт.) национальное чувство весьма сильно, когда они со злобой говорят о евреях, но никогда не бывает достаточно сильным, чтобы сделать что-нибудь доброе для румын". Другой, словно вторя ему, обращал внимание на тот факт, что в Румынии "слово "патриотизм" стало ассоциироваться с левантийской фразеологией, нетерпимостью, узкими лбами и воспаленными взорами. Патриотизм на деле, т.е. школы, дороги, медицинская помощь, справедливость в судах, честная администрация — почти не занимал мысль и деятельность наших руководителей". Почти сто пятьдесят лет спустя и первая, и вторая мысль звучат не менее актуально, чем они звучали в момент их формулирования. Только уже не для Румынии, а для Украины. И этот факт порождает целый набор обстоятельств, не только не позволяющих бороться с кризисными явлениями, но способствующих их накоплению, углублению, обострению.

Пару дней назад Совет Европы нашел повод похвалить официальный Киев за внедрение в повседневную практику европейских представлений и норма, в частности — за усиление борьбы против проявлений ненависти. В докладе Европейской комиссии по борьбе с расизмом и нетерпимостью (ECRI) отмечены изменения в законодательстве и действия украинской власти, направленные на защиту от дискриминации. Речь идет о принятом в 2015 г. Верховной Радой законе, запрещающем дискриминацию сексуальных меньшинств на рабочем месте, а также о создании отдельных подразделений Нацполиции, призванных бороться с преступлениями на почве ненависти. Увы, для одесситов в этой сфере, как не было, так и нет хороших новостей. Степень взаимного неприятия, отторжения, ненависти представителей различных политических взглядов и социальных групп без преувеличения зашкаливает. До начала диалога между ними еще очень далеко. История с оглашением в Черноморском суде Одесской области приговора по "делу 2 мая" подтвердила этот неутешительный вывод с предельной ясностью.

Активной стороной в одесском противостоянии остается агрессивное меньшинство, вскормленное и выведенное на белый свет "майданом". Оправдательным приговором своим противникам они остались недовольны, из-за чего ринулись бузить, бросившись штурмовать мэрию. "Майданный" взгляд с годами не меняется: все, кто против нас или не с нами, плохи, всем им не место там, где есть мы, всех их надо прижать к ногтю. На словах позиционируя себя как истинные и истовые «просвещенные европейцы», "майдановцы" всех мастей на деле знают и исповедуют исключительно один принцип: "Горе побежденным!". Пусть даже это будут, вроде бы, не совсем "побежденные", а судьи, рассудившие не так, как им надо, и оправдавшие их врагов. О том, что решение суда объективно, никто из них думать не хочет. "Майданные" должны всегда побеждать независимо от того, правы они или неправы. Это — краеугольный камень современной украинской национальной государственности, идеологии, духовности, повседневной жизни.

"Нет ни одного доказательства, подтверждающего обвинение. Более того, сторона обвинения даже не пыталась доказать вину, — гласит решение суда. — Досудебное следствие было предвзятым и зависимым от лиц, причастных к событиям". Факт массовых беспорядков 2 мая в результате столкновения между "сторонниками федерализации ("антимайдановцы" — Авт.) и единства Украины" ("майдановцы" — Авт.) судьи сочли доказанным. Что ж до того, как и почему первые оказались в торговом центре "Афина", то суд считает, что они спрятались там от расправы со стороны "майдановцев". "В данной части обвинение выглядит сомнительно", — констатировали судьи. Отдельно при этом было подчеркнуто, что обвинение выглядит политически ангажированным: на скамье подсудимых сидят представители только одной из сторон, несмотря на то, что большинство погибших и пострадавших это — их соратники. Единственным обвиняемым со стороны "майдановцев" был Сергей Ходияк. Он был задержан, но освобожден по требованию улицы.

Одесский беспорядок в прямом и переносном смысле продолжился сразу же по окончании судебного заседания. Его субъектами выступили как власть, так и активисты. Двоих из оправданных лиц — Сергея Долженкова и Евгения Мефедова — тут же опять задержали и перевезли из Черноморска в Одессу. Там их доставили в Киевский районный суд, постановлением которого снова отправили в СИЗО. По обвинению в другом деле, касающемся уже событий не 2 мая, а марта 2014 с года. После оглашения оправдательного приговора возле здания суда начались столкновения активистов с полицией, в результате которых около трех десятков правоохранителей получили повреждения различной степени тяжести. В Овидиополе на одного из тех, кого освободил суд, в тот же день было совершено нападение. С проломленным черепом и черепно-мозговой травмой его доставили в больницу. На радость активистов.

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Одесса в этот день носила траур, объявленный местной властью в связи с трагической смертью детей при пожаре в муниципальном оздоровительном лагере "Виктория". У трагедии, случившейся там и потрясшей не только город, но всю страну, уже при первом, самом приблизительном, взгляде оказалось много причин, начиная от халатности и заканчивая неудачным стечением некоторых обстоятельств. И все-таки трудно не согласиться с мнением директора украинской консалтинговой группы "А-95" Сергеем Куюном, сказавшим, что главной причиной страшного происшествия стала коррупция. "В этой истории я обратил внимание на роль пожарных, которые якобы диагностировали проблемы с сигнализацией (противопожарной — Авт.) ранее и даже сделали предписание, — написал он в Facebook. — Так вот, такое же предписание было сделано и на нефтебазе БРСМ в Василькове буквально за месяц до крупнейшего в истории Украины пожара, который забрал жизни шести человек, из которых четверо — спасатели. Как можно давать разрешение на эксплуатацию того, что может рвануть в любой момент? Уверен, ответ один — "бабло".

Не "бабло" ли, не коррупция ли лежит в основе одесского, и не только одесского, беспорядка. Не оно ли дает толчок всем тем процессам, явлениям, события, которые, в конце концов, порождают то, что приходится видеть, чувствовать, переживать сегодня Украине и украинцам? Ответ, думается, лежит на поверхности. И он, к величайшему сожалению, утвердительный.