Кипит, но крышку не сорвет. 4 предохранителя против протестов в Украине

Анна Лаба, РИА Новости Украина

В Украине растет градус социальной напряженности. Как свидетельствуют результаты общенационального опроса населения, проведенного в июле 2017 года Институтом социологии НАН Украины, большинство населения (61%) оценивает уровень напряженности в обществе как высокий: "крайне высокий" — 23% и "выше среднего" — 38%. По десятибалльной шкале (1 — "ситуация спокойная", 10 — "ситуация критическая, взрывоопасная") средний балл напряженности составляет 6,79 балла.

В то же время общая оценка населением ситуации в стране за последние три года лишь несколько возросла. Если в 2017 году почти половина опрошенных (48%) отмечает, что "терпеть наше бедственное положение уже невозможно", то в 2016 такое мнение высказало также 48%, в 2015 — 45%, а в 2014 — 39%.

При этом наблюдается парадоксальная ситуация — в этом году зафиксировано снижение оценки вероятности возникновения массовых протестов в месте проживания и готовности личного участия в этих протестах по сравнению с 2014-2016 годами. Настроен участвовать в протестах 21% опрошенных, не готовы участвовать — 56%.

Главными мотивами, побуждающими людей участвовать в протестах, назвали борьбу за справедливость — 16% и невозможность терпеть тяжелое жизненное положение — 13%. Главными факторами неучастия в протестах является неверие в возможность таким образом что-то изменить — 16% и неприятие подобных форм борьбы — "следует отстаивать свои права в суде, а не на улице" (11%). Среди тех, кто готов выйти или уже выходил на протест, самым главным мотивом является отстаивание справедливости (35%), на втором месте невозможность дальше терпеть жизненные трудности (21%).

Всего 15% населения Украины за последний год участвовало в протестах. Наиболее актуальной проблемой для граждан оказалось повышение тарифов на коммунальные услуги, против которого протестовало почти 8,7% взрослого населения.

Опыт двух революций

Как отмечает старший научный сотрудник Института социологии НАН Украины, директор Фонда "Демократические инициативы" имени Ильи Кучерива Ирина Бекешкина высокая готовность к протестам наблюдалась в Украине все время независимости, и 20% готовых в них участвовать — достаточно высокий показатель. Например, во всех протестах времен Оранжевой революции и Революции достоинства участвовало 15% населения, и этого хватило.

"Были времена, когда 35% населения высказывали готовность участвовать в протестах — это был 1998-1999 год, но массовых протестов не было, только локальные. Еще одна парадоксальная вещь — перед Оранжевой революцией была не небольшая готовности участвовать в протестах, а сразу после нее, в 2005 году она скакнула высоко, потому что люди ощутили свою силу, мол если что не так, то будем протестовать. Но массовых протестов также не было.

Точно так же скакнула готовность к протестам в начале 2015 года, когда рухнула гривна — 40% тогда высказывали готовность участвовать в протестах, но массовых протестов не было. Прямой зависимости готовности участвовать в протестах и реальных протестов нет", — пояснила Бекешкина во время презентации результатов опроса.

Как отметила социолог, опыт двух революций в Украине показывает, что для масштабных протестов необходим некий фактор, который бы возмутил массу людей одновременно.

Стоит отметить, что котел народного недовольства «кипит» в Украине вот уже больше 25 лет, но крышку с него срывало лишь дважды. При этом в мае 2013 года 22% населения высказали намерение лично участвовать в протестных акциях, а в июле 2004 года лишь 28% украинцев готовы были принять участие в протестах.

"Перед оранжевой революцией это была фальсификация президентских выборов. Люди были в отчаянии. Они надеялись на смену власти и если так нагло фальсифицируют выборы, то уже все — никакой демократии не будет и эта власть будет вечно.

Если взять Революцию достоинства, то очевидно, что поводом послужил не столько Евромайдан, куда вышли студенты, сколько то, что показали на всю страну, как нещадно били этих студентов. К слову, показали по всем каналам, которые принадлежат олигархам, и это очень весомый фактор. И люди возмутились, вся страна возмутилась сразу, и люди пошли на Майдан. И тех факторов, которые возмущают всех сразу, просто выталкивают людей, когда срывает крышку, мне кажется, нужно избегать", — пояснила Бекешкина.

Не за кем идти

Как видим, социологи говорят о технологиях, которые поднимают народ на массовые протесты, лишь намеками. Например, многократный рост цены на газ и, как следствие, тарифов и услуг ЖКХ не возмутил все страну разом и не стал решающим фактором для возникновения массовых протестов.

Но социологи поясняют это тем, что решение о росте цены было принято летом, а государство взяло на себя определенные обязательства в виде субсидий, что и сделало массовые протесты невозможными. Кроме того, анализ экономической дифференциации участия в протестных мероприятиях показал, что социальная напряженность среди малообеспеченных слоев возникает на почве фактической обездоленности, недостатка элементарных условий для жизни, зато политические проблемы вызывают напряжение среди более материально благополучных слоев населения.

А обе украинские революции имели под собой политическую подоплеку.

Кроме того, чтобы вывести людей на площади, нужно, чтобы кто-то организовал и повел за собой. Это могли бы быть политические партии или вожди. Но, к сожалению, за все время независимости, в Украине так и не появилось идеологических партий, а лишь партии-фейки.

Именно поэтому партиям в нашей стране доверяют лишь 6% украинцев. А украинские политические лидеры изжили себя и тасуются, как карты в колоде, новых ярких лиц практически не видно. И уровень доверия населения к политическим вожакам колеблется от 1,5% до 10%.

Немаловажную роль здесь играет и то, что украинское население политически не структурировано. Согласно данным опроса, 30% украинцев вообще не разбираются в политических течениях, 14,5% еще не определились, а 10% опрошенных не подходит ни одно из политических направлений. Получается, что более половины украинцев не знают, чего они хотят в политическом плане, а действуют, руководствуясь лишь сиюминутными предпочтениями.

Предохранительные клапаны

Также не стоит забывать, что в существующих украинских реалиях действует несколько предохранителей, которые не дают котлу социальной напряженности взорваться и несколько откладывают социальный врыв во времени. По словам завотделом развития политической системы Национального института стратегических исследований Петра Бурковского, к таким предохранителям в первую очередь относится война.

"Понимание внешней угрозы сплачивает людей с обостренным чувством справедливости и высоким уровнем критического мышления. Именно эта категория людей может организовать и инициировать протестные движения в стране. Но среди них есть понимание того, что, несмотря на остроту социальных проблем в стране, их актуальность, существует серьезная угроза, что агрессор только и ждет внутреннего ослабления, междоусобиц, чтобы нанести последний удар. Поэтому эти люди пока еще изо всех сил пытаются держать себя в рамках. Но нужно сказать, что власть тоже это понимает и удачно использует, чтобы снижать протестные настроения", — сказал Бурковский.

Еще одним немаловажным предохранителем от социального взрыва, по мнению Бурковского является бедность — люди заняты ежедневным выживанием и слишком зависят от государства, чтобы пойти очередное потрясение и возможное разрушение государственных институтов.

Читайте также: Горячая осень: все только начинается. Эксперты подвели итоги недели

Немаловажную роль в отсрочке "срыва крышки с котла" играет и популизм политиков. Украинцы, слушая их ошибочно считают, что в стране существуют политические силы, способные защитить интересы граждан. А политики-популисты не спешат дестабилизировать ситуацию, поскольку опасаются не успеть в погоне за трофеями революции.

Кроме того, население не понимает истинных причин экономических и социальных проблем. Все годы независимости большинство граждан Украины утверждают, что страна движется в неправильном направлении, но при этом не могут назвать альтернативы.

И пока все эти четыре предохранителя работают, в Украине не стоит ожидать массовых протестов.