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    Киев

    В Киеве в комнате отдыха охраны умер ребенок

    (обновлено: )40902
    Труп девочки в комнате отдыха охраны обнаружила мать, а затем вызвала "скорую" и полицию. Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство).
    Машины скорой помощи. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Украина. В Киеве в комнате отдыха охраны умерла девочка, которая, как выяснилось, тяжело болела, сообщает в пятницу отдел коммуникации столичной полиции.

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    "Утром в Шевченковское управление полиции поступило сообщение от женщины, которая обнаружила мертвой свою дочь. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, установили всех свидетелей и очевидцев данного происшествия и опросили их. Правоохранители выяснили, что девочка тяжело болела", — говорится в сообщении.

    Предварительно установлено, что женщина с ребенком приехали в столицу на консультацию врачей. Переночевать попросились в комнате отдыха охраны, где работает ее знакомый. Здесь же и обнаружили девочку мертвой.

    Следственным отделом Шевченковского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Причину смерти ребенка установит судебно-медицинская экспертиза.

    Напомним, ранее в Киеве под колеса трамвая маршрута №8 попали мать с ребенком.

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