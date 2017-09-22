В Киеве в комнате отдыха охраны умер ребенок

КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Украина. В Киеве в комнате отдыха охраны умерла девочка, которая, как выяснилось, тяжело болела, сообщает в пятницу отдел коммуникации столичной полиции.

"Утром в Шевченковское управление полиции поступило сообщение от женщины, которая обнаружила мертвой свою дочь. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, установили всех свидетелей и очевидцев данного происшествия и опросили их. Правоохранители выяснили, что девочка тяжело болела", — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что женщина с ребенком приехали в столицу на консультацию врачей. Переночевать попросились в комнате отдыха охраны, где работает ее знакомый. Здесь же и обнаружили девочку мертвой.

Следственным отделом Шевченковского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Причину смерти ребенка установит судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, ранее в Киеве под колеса трамвая маршрута №8 попали мать с ребенком.