Субсидии: денег на всех не хватит, если их вообще найдут

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

"Кинули" полстраны

Подняв до небес тарифы на ЖКХ, нынешняя власть мановением руки превратила в бедняков половину населения страны. Если три года назад в субсидиях нуждалось только 5-10% страны, то сейчас около 60%. При этом, если до победы Майдана населения своевременно оплачивало 90-95% услуг, являясь самым дисциплинированным плательщиком, то сейчас население вовремя платит лишь за 70% предоставленных услуг. На конец 2015 года задолженность населения за услуги ЖКХ составляла 11,5 млрд грн, в 2017 году она выросла в 3 раза — до 30 млрд грн. Для того, чтобы рассчитаться за "коммуналку", люди стали брать субсидию, и сейчас ее получает почти половина домохозяйств страны. Не нужно иметь семь пядей во лбу, чтобы понять, что в таких условиях деньги на субсидии быстро закончатся. И они закончились уже в середине года.

"За первое полугодие 2017 года было израсходовано субсидий на 64,9 млрд. грн. В госбюджете было заложено 47 млрд. грн., после внесений изменений в госбюджет добавили еще 14 млрд., суммарно на субсидии было выделено 61,2 млрд. грн, однако уже за первое полугодие израсходовано 64 млрд. грн. То есть, всего годового бюджета не хватило для того, чтобы покрыть потребности в субсидиях за первое полугодие. При этом, задолженность государства по субсидиям перед предприятиями ЖКХ составляет более 30 млрд. грн. Очевидно, что долги по субсидиям за второе полугодие будут уже оплачены за счет бюджета-2018", — заявил на пресс-конференции в РИА Новости Украина аналитик ОО "Публичный аудит" Тарас Галайда.

По его словам, правительство заложило в госбюджете-2017 слишком мало денег на субсидии, поэтому чиновники ведут работу по сокращению количества претендующих на госпомощь. К примеру, Минсоцполитики наделило безработных виртуальными доходами, посчитав с потолка, что они якобы получают около 3 тыс. грн. в виде неучтенных доходов. При этом, ни соцслужбы, ни налоговые органы не могут предоставить доказательства таких доходов. В результате, большая часть безработных лишилась права на субсидию. Также Кабмин лишил субсидий тех, кто имеет задолженность за "коммуналку" на сумму более 340 грн. Таким образом, потерять право на госпомощь может любой, кто не оплатил вовремя квитанции или допустил ошибку при оплате.

"Кинула" власть и тех, кто рассчитывал на монетизацию льгот в случае экономии газа. Речь шла о собственниках домов, которые по итогам года потребили газа меньше нормы. Им должны были перечислить разницу в живых деньгах. К примеру, семья одного дома площадью в 70 кв. м. могла сэкономить за отопительный сезон до 4 тыс. грн., однако на руки они получили всего лишь 690 грн. Таким образом, домохозяйства никак заинтересованы в том, чтобы тратить деньги на энергоэффективность и сокращение потребления газа, ведь им эти деньги никто не компенсирует.

По словам социологов, жилищные субсидии никак не повлияли на намерения людей снизить потребление газа и электроэнергии.

"Мы спросили людей, предпринимают ли они какие то усилия для того, чтобы уменьшить свои коммунальные расходы. Это включает и утепление домой и экономию воды, тот факт, стали ли они учитывать свои траты. У нас только 17% домохозяйств сказали, что предпринимают какие-то усилия. При этом, 45% семей получают субсидии, которые базируются на завышенных нормах потребления. Финансовый поток изымается из бюджета и попадает в определенные структуры", — заявила на пресс-конференции в РИА Новости Украина Ольга Балакирева, председатель правления Украинского института социальных исследований им. Александра Яременко.

В результате "оптимизации" средний размер субсидии в июне 2017 года уменьшился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 24,2% и составил 164,9 гривен. По словам министра соцполитики Андрея Ревы, осенью число тех, кто получает субсидии, сократится с 7,5 млн человек до 5,5-6 млн. В группе риска — безработные, студенты и заробитчане.

К вам идет социальный инспектор

Еще одним фактором, с помощью которого будут экономить, является повышение минимальной зарплаты. В проекте бюджета 2018 года планируется повысить "минималку" с 3200 до 3723 грн. Таким образом, в связи с повышением "доходов" количество претендентов будет естественно "вымываться", соответственно, будут снижаться и государственные расходы.

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"На сегодняшний день субсидии получают 45% домохозяйств, еще 14% заявили, что имеют право и возможно, будут ее оформлять. Таким образом, 50% имеют право на такую госпомощь. Это ненормально с точки зрения элементарного функционирования государства…

Из тех, кто получает субсидию, только 42% отнесли себя к тем, у кого уровень жизни очень низкий. Еще 33% сказали, что он ниже среднего. Но 25% сказали, что у них средний материальный доход. Эти люди имеют дополнительные доходы, не обязательно их можно отнести к теневым. Например, доходы от денежных перечислений из-за рубежа, которые у нас не облагаются налогами. Таким образом, мы можем говорить, что на сегодняшний день можно существенно сократить количество семей, которые получают программу субсидий. По моей оценке, примерно на 25%. Однако, это требует очень аккуратного подхода, внедрение институтов, которые будут определять, кому действительно нужна помощь", — заявила Балакирева.

Таким образом, правительство в следующем году может на четверть сократить количество получателей этих субсидий, ужесточив требования по получению госпомощи. Также в следующем году будут активно лишать помощи тех, кто ее уже получает. Для этого чиновники и сотрудники социальных служб будут использовать систему оценки непрямых доходов, которая работает в Европе, ранжируя получателей на категории.

"Неблагонадежным" планируется ставить "красные шарики", что означает, что их могут лишить субсидий, поскольку они подозреваются с сокрытии своих реальных доходов. На подходе создание института социальных инспекторов, которые будут ходить по домам и смотреть, кто сколько имущества нажил.

"Социальные инспектора — эта непрямая оценка доходов. Сейчас институт социального инспектора находится в стадии разработки и в ближайшее два года он реализуется на практике. Насколько мне известно, это очень серьезный проект, он финансируется международными организациями, их курирует Министерство социальной политики, думаю, через год-два пилотный институт социального инспектора наконец заработает", — отметила на пресс-конференции в РИА Новости Украина заведующая отделом исследований уровня жизни Института демографии и социальных исследований НАН Украины Людмила Черенько.

Таким образом, получатели жилищных субсидий, фактически, попались на наживку государства, предоставив все данные о своих доходах. В случае, если заработает институт социальных инспекторов, который будет выявлять реальные доходы субсидиантов, людей наверняка ждет не только отказ в предоставлении в субсидиях, но и визит налоговых органов, которые спросят, почему те не указали свои реальные доходы и почему не заплатили за них налоги.