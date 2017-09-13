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    Субсидии для украинцев. Аналитик о планах правительства

    (обновлено: )17202
    Аналитик ОО "Публичный аудит" Тарас Галайда заявил в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина, что правительство ищет пути для ограничения числа получателей субсидий ЖКХ.
    РИА Новости Украина/Youtube

    "Правительство ищет определенные механизмы для того, чтобы максимально как-то оградить число участников данной программы. И кроме того, тем, кто еще будет в ней участвовать, постараться каким-то образом уменьшить ту сумму, которая будет дотироваться государством за человека", — заявил Тарас Галайда.

    В Украине средний размер назначенной субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на одно домохозяйство в июне 2017 года уменьшился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 24,2% и составил 164,9 гривен. По словам министра соцполитики Андрея Ревы, осенью число тех, кто получает субсидии, сократится с 7,5 млн человек до 5,5-6 млн. В группе риска — безработные, студенты и заробитчане.

    Смотрите также: Субсидии на коммунальные услуги: мифы и реальность. Комментарий Черенько

    Одна из причин уменьшения субсидий — минимальная зарплата, которую подняли до 3200 грн. Дело в том, говорят эксперты, что Кабмин принял хитрое решение. Если раньше расчет субсидии велся, исходя из доходов гражданина за прошлый год, то теперь будут учитывать только время с 1 января. Т. е. фактически будут учитывать повышенную минимальную зарплату и много людей потеряют льготу.

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