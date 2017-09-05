Газ и туман - транзит и отопсезон. Комментарий Марунича

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Транзит газа через Украину достиг шестилетнего максимума. В январе-сентябре он вырос почти на четверть. За этот период "Укртрансгаз" транспортировал в Европу более 60 миллиардов кубометров голубого топлива. Импорт газа из ЕС за восемь месяцев вырос на более чем 95% и составил почти 9,5 миллиардов кубометров.

Что стало причиной рекордного транзита газа через территорию Украины, проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

За счет чего так существенно вырос транзит газа?

— Поскольку транзит идет из стран ЕС, там существенно увеличилось потребление российского газа. Они много закачивают в хранилище, но, возможно, в том числе, и потому, что опасаются перебоев через Украину. Хотя таких перебоев пока нет и российский газ дешевый, поэтому его покупают. И буквально на прошлой неделе "Газпром" установил вообще рекорд апрельских поставок суточных — 590 миллионов кубов в сутки. Такого не было за многие годы с советских времен. Поэтому транзит "Газпрома" в ЕС через Украину, в том числе, растет, хотя "Газпром", прежде всего, наращивает его через страны, через "Северный поток" и Беларусь. Мы получаем дополнительные транзитные поступления. Это хорошо. Бюджет через "Укртрансгаз" получает деньги.

В каких суммах это сейчас выражается?

— Так сложно сказать, поскольку мы находимся, скажем так, в процессе. В прошлом году порядка двух миллиардов долларов США было получено за транзит выручки. В этом году, очевидно, будет чуть больше, но не все так линейно. Там транзитный тариф рассчитывается, в том числе, в зависимости от стоимости газа российского. Поэтому будет чуть больше, чем в прошлом году, около двух миллиардов долларов, возможно, чуть больше. Не в разы больше, на несколько процентов.

Будут дальше бить рекорды или поток уменьшится в ближайшие годы?

— Сложный вопрос. По всей видимости, если европейский рынок стабилизируется… Какая история получилась. Цены "Газпрома" в основном привязаны в Европе к долгосрочным контрактам, точнее, они исчисляются в соответствии с контрактами долгосрочными, а там они привязаны к нефти. Нефть была дешевая, поэтому с этим временным лагом получается, что покупать у "Газпрома" дешевле, чем на бирже. Такая ситуация не всегда. Наоборот, когда высокие цены на нефть, получается обратная ситуация. Возможно, мы сейчас переходим из стадии низких цен на нефть в стадию относительно высоких цен на нефть, когда эта ситуация изменится, и, возможно, "Газпром" станет меньше продавать в ЕС. Скорее всего, так и будет. У нас другие риски, куда более существенные и весомые — это 2019 год, когда закончится контракт и не факт, что "Газпром" его продлит. Скорее всего, будет качать через нас намного меньше, чем в этом и прошлом году. Это серьезная проблема, из которой выхода, по сути, нет. "Нафтогаз" к этому готовится и нас всех готовит, что транзита не будет или практически не будет.

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Ранее некоторые эксперты заявляли, что "Газпром" может сократить транзит газа через Украину вследствие увеличения прокачки по трубопроводу Opal, который принимает газ на территории Германии газ с "Северного потока". Почему этого не произошло до сих пор? При каких условиях "Газпром" пойдет на это?

— Пока этого не случилось по одной простой причине. В Европе очень большой спрос на российский газ. Между прочим, в прошлом году, они закрыли 33% потребления, импортного потребления. В этом году, возможно, будет даже больше. Это во всем ЕС. Вот поэтому востребованы все маршруты транспортировки, как "Северный поток" и потом Opal, о котором вы упомянули, ГТС Беларуси, и вообще сама ТС Беларуси, как таковая и украинский маршрут. Пока хватает транспортной работы всем, но как только транзитный поток будет усыхать, я откровенно вам скажу, я бы каких-то особых иллюзий в этом смысле не делал, я говорил уже почему. Потому что Украина будет первая пострадавшая. Потому что "Газпром" не может с ней договорится и, как вы понимаете, контакта по линии "Газпром" нет вообще никакого.

Насколько может сократиться транзит в таком случае?

— Если будет построен "Северный поток-2" и это, к сожалению, высоко вероятно для нас, то транзит через Украину может сократится до 15-23 миллиардов кубов. Это очень плохо. Очень низкие показатели после прошлогодних. Это будет колоссальный удар но, наверное, к этому нужно готовиться. К сожалению, мы идем по этому сценарию пока.

В этом году "Укртрансгаз" закачал 7 миллиардов кубометров газа в газохранилища, что на 71% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В чем причина?

— Причина или как правильно назвать, почему так получилось, это, может, не причина, скорее "Нафтогаз" активно импортировал газ во втором квартале, чего не наблюдалось в прошлом году по разным причинам. Не знаю, почему они этого не делали. Они просчитались, потому что думали, что цены будут падать к концу года. Они не упали, а наоборот, выросли. "Нафтогаз" переплатил за реверсный газ десятки миллионов долларов США. Очевидно, может, опасаясь каких-то просчетов. То есть повторили просчеты прошлогодние, активно импортировали во время второго квартала и вот достигли на вчерашний день показателя, который был характерен октябрю прошлого года, 14,6-14,7 миллиардов кубов. "Нафтогаз" получает деньги за транзитную работу и имеет кредитные ресурсы за счет денег европейских институтов. Деньги есть. Там логика другая закладывается нынешним курсом. Зачем нам много газа качать в хранилище, он нам не нужен. Это даже несколько удивительно, что они так рассуждают и закачивают его туда. Возможно, опасаются дальнейшего роста цен на нефть, понимают, что цена газа, соответственно, сейчас можно купить дешевле, а потом дешевле, и заработать на этом какие-то пять копеек.

На сегодняшний день в украинских подземных хранилищах накоплено почти 15 миллиардов кубометров газа. Если сравнивать с прошлым годом, увеличились эти объемы?

— Это существенно больше. Я уже назвал вам цифру. Такой показатель был достигнут на октябрь, на середину октября прошлого года. Это существенно выше.

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Достаточно ли этого объема, чтобы начать отопительный сезон?

— Должно быть достаточно, по идее, если не будет какого-то форс-мажора. Прошлая зима была не самая теплая, но, в принципе, газа хватило. Поэтому при условии отсутствия роста потребления этого ресурса внутри страны, а мы это наблюдаем на протяжении последних трех лет, даже падение было существенное, сейчас стабилизировалось, скорее всего, этих запасов хватит, если не будет холодной зимы. Если зима будет холодной, могут быть проблемы.

Ранее директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в эфире "ГС" подчеркнул, что в случае прерывания товарооборота с Россией убытки для Украины будут колоссальными.