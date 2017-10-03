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    Саакашвили обратился с просьбой о политическом убежище

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    По словам адвокат Саакашвили Маркиян Галабала, Государственная миграционная служба пока не ответила на прошение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, хотя должна была это сделать в течение суток.
    Михаил Саакашвили в Одессе, 30 сентября 2017
    Думская.net

    КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. Бывший Президент Грузии, лидер политической партии "Рух нових сил" Михаил Саакашвили подал прошение о предоставлении ему политического убежища в Украине, сообщил его адвокат Маркиян Галабала в комментарии "Украинским новостям".

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    Думская.net
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    "Обращение о предоставлении гражданину дополнительной защиты и политического убежища — это, по сути, одно и то же. Просто в быту чаще используют понятие "политическое убежище", — сказал юрист.

    По его словам, Государственная миграционная служба пока не ответила на прошение Саакашвили, хотя должна была это сделать в течение суток.

    Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по пяти статьям, в том числе, об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям.

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    Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы и назначил ему штраф в размере 3400 гривен.

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