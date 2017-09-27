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    Саакашвили для The Daily Telegraph: если Украина не изменится - будет распад

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    "Турне" Саакашвили: скандал продолжается (547)

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    Без реформ и обуздания коррупции Киев рискует растерять территории на юго-востоке, заявил в интервью The Daily Telegraph бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили. Каковы планы экс-президент Грузии относительно президентства в Украине?
    Михаил Саакашвили во Львове
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Тимур Громов, РИА Новости Украина 

    Если Киев не оздоровит экономику и не обуздает коррупцию, от которой Украина страдает с момента приобретения независимости, то страна "продолжит свой распад" — об этом в интервью The Daily Telegraph поведал экс-президент Грузии, а ныне "один из ведущих украинских политиков" Михаил Саакашвили.

    Издание напоминает, что в июле Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Но в этом месяце бывший грузинский лидер "эффектно вернулся" в страну, когда толпа его сторонников прорвала полицейское ограждение на границе с Польшей.

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    Теперь, несмотря на отсутствие украинского паспорта, политик путешествует по своему "второму дому" и пытается быть "бельмом на глазу" у официального Киева, который, на его взгляд, делает недостаточно для решения проблем, говорится в статье. Без реформ правительство не сможет обеспечить единство государства, которое уже уступило контроль над частью восточных территорий "пророссийским сепаратистам", уверен экс-губернатор Одесской области. 

    "Если Украина не изменится, она продолжит распадаться на части, — заявил Саакашвили The Daily Telegraph. — Когда едешь по востоку, видишь, что целые города, которые больше не торгуют с Россией, находятся в отчаянной ситуации. У них нет никаких перспектив, и они не видят света в конце тоннеля". 

    "Если экономический рост останется на нынешнем уровне, если ситуация с коррупцией будет прежней, то Украина продолжит терять территории на востоке и юге, потому что люди будут просто-напросто сыты по горло", — добавил политик.

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    Он также заверил британское издание, что не собирается претендовать на пост президента или премьер-министра. 

    "Я хочу консолидировать оппозицию. К тому же в настоящий момент я даже не гражданин Украины", — подчеркнул Саакашвили.

    По словам The Daily Telegraph, несмотря на попытки не впустить Саакашвили в страну, в настоящий момент правительство — по крайней мере, публично — выражает безразличие к его присутствию в Украине. 

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    "Мы ничего не будем делать с ним. А что мы должны с ним делать? Пусть общество разбирается с этим популистом", — заявил накануне украинский премьер-министр Владимир Гройсман.  

    Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В Администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию.

    Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по пяти статьям, в том числе, об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям. 

    Позже Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы и назначил ему штраф в размере 3,4 тысячи гривен. 

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