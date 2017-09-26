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    Соратник Саакашвили, которому продлили арест, впал в кому

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    Бывший заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе утверждает, что у активиста Александра Бурцева, который также является участником АТО, тяжела форма сахарного диабета.
    Участник прорыва Саакашвили Александр Бурцев
    Facebook Давида Сакварелидзе

    КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина. Один из участников "прорыва" экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили через границу Александр Бурцев после продления ему меры пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без возможности внесения залога впал в кому и находится в реанимации. Об этом заявил бывший заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе.

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    Александру Бурцеву вручили подозрение вскоре после того, как Михаил Саакашвили вместе с соратниками прорвались через украинскую-польскую границу в пункте пропуска "Шегени". Тогда суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей 60 дней без права внесения залога. На это решение была подана апелляция, и 21 сентября коллегия судей начала рассмотрение, однако объявила перерыв на четыре дня. Все это время Александр Бурцев находился в СИЗО.

    По словам Давида Сакварелидзе, у Бурцева тяжелая форма сахарного диабета, поэтому он инсулинозависимый. Однако в СИЗО ему не предоставили необходимых лекарств. Не предоставили медпрепаратов ему и во время заседания в суде, утверждает Сакварелидзе.

    Facebook Давида Сакварелидзе
    Комментарий Давида Сакварелидзе

    Накануне вечером, когда в Апелляционном суде Львова объявили о том, что мера пресечения остается без изменений – 60 суток под стражей без возможности внесения залога, Александр Бурцев потерял сознание и впал в кому. Отмечается, что он сейчас находится в реанимации.

    Напомним, Михаил Саакашвили при поддержке сторонников прорвался в воскресенье, 10 сентября, через кордоны пограничников и правоохранителей на пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины. При этом он не проходил пограничный и таможенный контроль. На пункте пропуска "Шегини" произошли потасовки между сторонниками экс-президента Грузии и правоохранителями.

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