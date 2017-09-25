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    Саакашвили и прорыв границы: участника событий оставили под стражей

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    "Турне" Саакашвили: скандал продолжается (544)

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    Как говорится в сообщении бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, у Александра Бурцева диабет тяжелой степени. С утра адвокаты требовали дать ему инсулин, но судья отказал.
    Михаил Саакашвили пересек польско-украинскую границу
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 сен — РИА Новости Украина. Украинский суд оставил под стражей Александра Бурцева, который был одним из участников событий на пункте пропуска "Шегини", где экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили незаконно пересек границу Украины, об этом в понедельник заявил Саакашвили.

    Михаил Саакашвили 10 сентября 2017
    JANEK SKARZYNSKI / AFP
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    "Александра Бурцева оставили в заключении за то, что он помог мне вернуться домой, а в это время никто из расстреливавших людей на Майдане не наказан и там госорганы не проявили и сотой части той оперативности, что с нами", — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

    Саакашвили сообщил, что у Бурцева диабет тяжелой степени. "С утра адвокаты требовали дать ему инсулин, но судья отказал и сказал, что если что, вызовет скорую. После объявления решения Александр упал в обморок, скорая ехала полчаса. Сейчас он в больнице, в коме, в тяжелом состоянии", — добавил политик.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию.

     

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