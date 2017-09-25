Саакашвили о штрафе за незаконное пересечение границы. Обжалуем

КИЕВ, 25 сен — РИА Новости Украина. Защита экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили обжалует в апелляционном суде решение Мостиского районного суда Львовской области, который признал политика виновным в незаконном пересечении украинской границы, заявил в понедельник РИА Новости его адвокат Павел Богомазов.

В пятницу Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы и назначил ему штраф в размере 3,4 тысячи гривен (около 130 долларов).

"Естественно, мы будем обжаловать это решение, но для этого нам необходимо ознакомиться с полным текстом судебного решения", — сказал Богомазов. Как сообщил адвокат, по украинскому законодательству, у сторон есть десять дней на обжалование такого судебного решения.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по пяти статьям, в том числе, об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям.

Саакашвили заявил, что не нарушал закон при пересечении границы и намерен отстаивать в суде свое украинское гражданство. Он утверждает, что правоохранители при обыске "украли его паспорт", однако в полиции это заявление опровергли. Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу Украины заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию.

Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию.