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    "Мы вернемся и подвинем". Саакашвили пригрозил членам Кабмина

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    "Турне" Саакашвили: скандал продолжается (542)

    (обновлено: )58221
    По словам экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили, на 17 октября запланированы несколько митингов в Киеве, в ходе которых "народ Украины подвинет" членов нынешнего правительства.
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 сен — РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил о намерении "подвинуть" всех членов Кабмина в ходе запланированных на 17 октября митингов в Киеве.

    В столице на 17 октября запланированы несколько митингов. Ранее в партии Саакашвили "Движение новых сил" сообщили, что их лидер собирается посетить Киев и озвучить свои требования к власти.

    "Мы 17 октября вернемся сюда, и народ Украины подвинет их (министров — Ред.) отсюда", — сказал Саакашвили в понедельник на митинге в Киеве. Он также заявил, что в понедельник посетит Львов в поисках единомышленников.

    Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по пяти статьям, в том числе об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям.

    Саакашвили заявил, что не нарушал закон при пересечении границы и намерен отстаивать в суде свое украинское гражданство. Он утверждает, что правоохранители при обыске "украли его паспорт", однако в полиции это заявление опровергли.

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    Адвокат Саакашвили подал в Миграционную службу Украины заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию. Суд ранее оштрафовал Саакашвили на 130 долларов за незаконное пересечение границы.

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