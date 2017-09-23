наверх
23.09.201717:49
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    Портнов о приговоре Саакашвили: 100 евро - базарная цена властей страны

    Тема:

    "Турне" Саакашвили: скандал продолжается (539)

    (обновлено: )25330
    По мнению юриста Андрея Портнова, штраф за пересечение границы в размере 200 не облагаемых налогом минимумом доходов граждан - смешная сумма для грузинского экс-президента.
    Андрей Портнов
    portnov.com.ua

    КИЕВ, 23 сен — РИА Новости Украина. По мнению юриста, бывшего заместителя главы Администрации президента Украины Андрея Портнова, назначенный бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили штраф в 3400 гривен — цена голословности президента Петра Порошенко и представителей его ближайшего окружения.

    Андрей Золотарев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Золотарев: конфликтом Порошенко и Саакашвили управляет третья сторона

    "Сто евро — штраф бывшему Президенту Грузии. Но думаю, это не ему сто евро, это базарная цена руководства страны, провластных журналистов и блогеров. Это цена всем, кто несколько месяцев к ряду на пресс-конференциях рассказывал о его предстоящем аресте, экстрадиции и депортации. И главное — как с гуся вода, ничего из обещанного не выполнили и сразу заткнулись. Но позитив во всем этом также очевидный — слова представителей власти и пропрезидентских депутатов — пустые, как шаманский бубен. И именно из этого базового тезиса нужно исходить, когда что-то говорит Президент или члены его команды", — написал Портнов на своей странице в Facebook.  

    Мостиский районный суд Львовской области признал экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы и назначил ему штраф в размере 3400 гривен. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Работа спасателей близ склада боеприпасов под Мариуполем
    Пожар на складе боеприпасов в Донбассе
    Переговоры Порошенко и Трампа
    Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом
    Курт Волкер
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Министерство иностранных дел Украины
    Реформа образования: необратимые последствия