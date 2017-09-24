Приговор Саакашвили. Сто евро - базарная цена руководства страны - Портнов

РИА Новости Украина

Мостиский районный суд Львовской области признал экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы и назначил ему штраф в размере 3400 гривен, заявил в пятницу председательствующий по делу судья Юрий Билоус.

"Судья постановил: признать виновным Саакашвили в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 204 кодекса Украины об административных правонарушениях (незаконное пересечение границы — ред.) и назначить административное взыскание в виде штрафа в доход государства в размере 200 не облагаемых налогом минимумом доходов граждан составляет 3400 гривен", — заявил Билоус в ходе судебного заседания, которое транслировалось на сайте судебной власти Украины.

По мнению юриста, экс-заместителя главы Администрации президента Украины Андрея Портнова, 3400 гривен — цена голословности президента Петра Порошенко и представителей его ближайшего окружения.

"Сто евро — штраф бывшему Президенту Грузии. Но думаю, это не ему сто евро, это базарная цена руководства страны, провластных журналистов и блогеров. Это цена всем, кто несколько месяцев к ряду на пресс-конференциях рассказывал о его предстоящем аресте, экстрадиции и депортации.

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И главное — как с гуся вода, ничего из обещанного не выполнили и сразу заткнулись.

Но позитив во всем этом также очевидный — слова представителей власти и пропрезидентских депутатов — пустые, как шаманский бубен. И именно из этого базового тезиса нужно исходить, когда что-то говорит Президент или члены его команды", — написал Портнов на своей странице в Facebook.