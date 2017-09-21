Как Днепр встречал Саакашвили с музыкой, клоунами и траурным флагом

Встреча прошла на Европейской площади города. По словам местных жителей, громкая музыка начала играть еще за 2 часа до запланированного мероприятия. Непосредственно перед началом митинга на площади появились клоуны на ходулях. В центре был замечен флаг с траурной лентой.

В общей сложности встреча с Михаилом Саакашвили продлилась не более 40 минут. Политик выступал с резкой критикой действующих украинских властей и государственной политики.

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"Днепр сегодня один из лидеров Украины по количеству уезжающих из него людей. И это очень грустно. Днепр — это город умов, это город инженеров и технологий. Так быть не должно", — сказал Саакашвили. Он добавил, что не намерен сдаваться, несмотря на возникающие трудности.