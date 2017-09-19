Администрация Порошенко о "складе наличных": у Саакашвили галлюцинации

КИЕВ, 19 сен — РИА Новости. Представитель Администрации президента Украины назвал галлюцинациями слова экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о наличии в здании администрации Петра Порошенко комнаты, в которой находится склад наличных денег.

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"Эта "комната" — обычный медпункт. Правда, там вряд ли помогут, если у человека галлюцинации", — написал руководитель главного департамента информационной политики администрации президента Владимир Горковенко на своей странице в Facebook.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по пяти статьям, в том числе, об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям.

Саакашвили заявил, что не нарушал закон при пересечении границы и намерен отстаивать в суде свое украинское гражданство. Он утверждает, что правоохранители при обыске "украли его паспорт", однако в полиции это заявление опровергли. Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу Украины заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию.