Саакашвили назвал Порошенко и его администрацию барыгами - спецкор

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос столицы

В Киеве во вторник, 19 сентября, проходят две масштабные акции — возле Верховной Рады и Нацбанка. В связи с этим правоохранители усилили меры безопасности.

В частности, увеличено количество пеших патрулей, работают кинологи со служебными собаками и взрывотехники. Кроме того, на некоторых улицах установлены контрольно-пропускные пункты. Что происходит в центре столицы, как настроены протестующие, сообщил специальный корреспондент радиостанции Голос столицы Александр Ивасивка.

(текст публикуется на языке оригинала)

"На вулиці Грушевського вже завершився мітинг Профспілки працівників охорони здоров'я. Тим не менше, Нацгвардія, поліція не збираються звільняти проїзд на вулиці Грушевського. Тут і далі дуже багато правоохоронців за периметром навколо ВР.

Що стосується мітингів, можна говорити про те, що їх було три в центрі Києва. Окрім профспілки працівників охорони здоров'я, триває мітинг під НБУ, де вимагають відставки керівництва регулятора. І так само можна назвати мітингом присутність, напевне, близько 100 прихильників Михаїла Саакашвілі на розі вулиці Банкової та вулиці Інститутської.

Украинское фото Брифинг Михаила Саакашвили на улице Банковой в Киеве

Слід сказати, що заходи безпеки на вулиці Банковій підсилені до просто рівнів, що вражають. Зараз важко говорити, але, напевне, кілька сотень загалом і нацгвардійців, і поліції охороняють вхід на вулицю Банкову з боку вулиці Інститутської. В глибині протягом всього кварталу вулиці Банкової видно, що стоять дуже багато автобусів, і правоохоронці стежать, аби ніхто не перетинав кордон та не намагався проходити ближче до АП.

Варто сказати, що підтримати Саакашвілі на вулицю Банкову прийшли також народні депутати Єгор Соболєв, Сергій Лещенко і Юрій Деревянко. З подачі цих нардепів до АП, до президента безпосередньо буде адресовано звернення, аби Саакашвілі надали документи, які необхідні для того, щоби політик зміг оскаржити рішення про позбавлення його українського громадянства в суді. Саакашвілі заявив про те, що йому потрібно подання про втрату громадянства, яке АП направила до Державної міграційної служби.

Украинское фото Брифинг Михаила Саакашвили на улице Банковой в Киеве

По-друге, його цікавить документ — копія протоколу управління АП з питань громадянства, протокол, який вівся під час засідання, де заслуховувалося питання про позбавлення Саакашвілі українського громадянства. І, по-третє, — це супровідні листи, які АП надсилала у всі інстанції після прийняття рішення про позбавлення громадянства.

Також Саакашвілі заявив, що він почне мешкати з завтрашнього дня у Черкаській області і буде їздити всією Україні. Завтра в нього запланована поїздка до Дніпра. На 17 жовтня Саакашвілі анонсує зібрання громадян, мітинг під ВР. Зі слів політика, є кілька вимог до ВР, зокрема, аби вона 17 жовтня прийняла закон про антикорупційний суд, також окремий закон про скасування депутатської недоторканності з усіх народних обранців.

І третя вимога — це аби ВР прийняла закон про проведення партійних виборів до парламенту за відкритими списками. Спілкуючись загалом з пресою, з громадськістю, впадало у вічі, що політик хвилюється, кількаразово він не міг вимовити слова, робив жести, піднімаючи вверх вказівний палець і вказуючи на мітинг літніх людей, які пікетують НБУ. Саакашвілі говорив про те, що їх привело на вулицю Інститутську безгрошів'я, а також називав АП та президента Петра Порошенка баригами.

Я не бачив якихось випадків, аби поліція застосовувала силу, чи то навіть щось схоже на силу під час проведення всіх цих трьох мітингів. Таке враження, що наразі протестний день з надмірною кількістю правоохоронців в урядовому кварталі, потрохи добігає кінця, і ситуація та емоції потрохи вщухають в урядовому кварталі.

Украинское фото Брифинг Михаила Саакашвили на улице Банковой в Киеве

Правоохоронці кажуть, що на майбутнє металодетектори, це буде звична річ в урядовому кварталі, у випадку, коли тут будуть проводити мирні зібрання громадян. Металодетектори і далі працюють, всіх людей впускають всередину, в квартал під ВРУ, лише оглянувши їхні речі, рюкзаки та сумки".

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Напомним, что 10 сентября Саакашвили прибыл в Украину. Сторонники политика прорвали границу с украинской стороны и устроили драку с пограничниками. Политолог Александр Кочетков считает, что власти дали Саакашвили законный повод перейти государственную границу, объявив о минировании пограничного пункта.

А политический аналитик Петр Охотин допускает, что если бы президент Порошенко сразу занял четкую позицию относительно экс-губернатора Одесской области, ситуации с прорывом госграницы могло бы не быть.