Саакашвили отстранил помощницу за антисемитизм

КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии, лидер партии "Рух нових сил" Михаил Саакашвили отстранил от обязанностей своего пресс-секретаря Дарину Чиж за антисемитские высказывания. Об этом он сообщил в Facebook.

"Любой даже намек на антисемитизм для меня не только неприемлем – вся суть моей жизни сводится к борьбе против всех проявлений этнической, религиозной и расовой нетерпимости. Я, например, всегда баню авторов комментов на этнические и религиозные темы на моей странице. Вчера я отстранил Дашу Чиж от нашей кампании именно по причине ее высказывания", – написал Саакашвили.

По его словам, "не следует уподобляться тем, кто хотя бы намеками говорит на эти темы, так как я таких людей считаю личными врагами".

Саакашвили добавил, что ему неприятно, когда "нашу, на 100% украинскую команду – по сути и по гражданству – называют командой грузинских реформаторов".

"Я горжусь нашими грузинскими реформами, но мне кажется, в украинском контексте упор на "грузинство" делается совсем в других целях", – заявил политик.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по пяти статьям, в том числе, об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям.

Саакашвили заявил, что не нарушал закон при пересечении границы и намерен отстаивать в суде свое украинское гражданство. Он утверждает, что правоохранители при обыске "украли его паспорт", однако в полиции это заявление опровергли. Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу Украины заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию.