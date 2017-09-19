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    Саакашвили раскрыл тайну администрации Порошенко: там склад с наличными

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    "Турне" Саакашвили: скандал продолжается (527)

    (обновлено: )20710
    Саакашвили заверил, что на первом этаже администрации президента есть склад наличных денег: "Когда вы туда в следующий раз зайдете - поинтересуйтесь. В этом нет большого секрета".
    Брифинг Михаила Саакашвили на улице Банковой в Киеве
    Украинское фото

    КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заверил, что на первом этаже администрации президента Украины Петра Порошенко находится склад наличных денег.

    Брифинг Михаила Саакашвили на улице Банковой в Киеве
    Украинское фото
    Неожиданное возвращение: Саакашвили дает брифинг в Киеве

    "Они (власть) как пилили бабки, так и будут пилить. У них там целый склад на первом этаже налички, вот в этом здании (указал на здание администрации президента — ред). Когда вы туда в следующий раз зайдете — поинтересуйтесь. В этом нет большого секрета", — сказал Саакашвили во вторник на брифинге в Киеве.

    Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по пяти статьям, в том числе, об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям.

    Саакашвили заявил, что не нарушал закон при пересечении границы и намерен отстаивать в суде свое украинское гражданство. Он утверждает, что правоохранители при обыске "украли его паспорт", однако в полиции это заявление опровергли. Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу Украины заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию.

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