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    Саакашвили приехал в Киев, чтобы уехать

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    "Турне" Саакашвили: скандал продолжается (524)

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    По словам политика, он собирается обосноваться в центре Украины - в Черкасской области и будет ездить оттуда по всей Украине.
    Брифинг Михаила Саакашвили на улице Банковой в Киеве
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили во вторник прибыл в Киев и заявил, что вскоре обоснуется в Черкасской области, откуда будет ездить по всей Украине.

    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Dru Druster / Facebook
    The Independent: странный иммунитет от власти для Саакашвили

    "Сегодня ночью я уезжаю опять (из Киева — ред.). Я обоснуюсь в центре Украины в Черкасской области и буду ездить оттуда по всей Украине", — сказал Саакашвили на брифинге журналистам в Киеве недалеко от здания администрации президента Украины.

    По его словам, в среду он будет в городе Днепр, где проведет встречу со своими сторонниками. При этом, по его словам, местные власти готовят митинг против него.

    "Завтра у них в Днепре большая мобилизация. Сейчас мне говорят, что не нужно ездить по Украине, поскольку могут быть проблемы. Но это показывает только то, то они слабые", — добавил он.

    Украинское фото
    Брифинг Михаила Саакашвили на улице Банковой в Киеве

    Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по пяти статьям, в том числе, об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям.

    Саакашвили заявил, что не нарушал закон при пересечении границы и намерен отстаивать в суде свое украинское гражданство. Он утверждает, что правоохранители при обыске "украли его паспорт", однако в полиции это заявление опровергли. Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу Украины заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию.

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