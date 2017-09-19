Саакашвили анонсировал дальнейшие "гастроли" по Украине

JANEK SKARZYNSKI / AFP

КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. Бывший Президент Грузии, лидер политической партии "Рух нових сил" Михаил Саакашвили заявил, что собирается посетить Днепр, Запорожье, Полтаву, Сумы и Одессу.

Об этом он заявил в ходе брифинга в Мостиске Львовской области, передают "Українські Новини".

"20 сентября я буду в Днепре", — сказал он.

Саакашвили не уточнил дату посещения других названых городов.

Он добавил, что намерен их посетить невзирая на решение, которое примет суд.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по пяти статьям, в том числе, об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям.

Саакашвили заявил, что не нарушал закон при пересечении границы и намерен отстаивать в суде свое украинское гражданство. Он утверждает, что правоохранители при обыске "украли его паспорт", однако в полиции это заявление опровергли. Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу Украины заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию.

Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию.