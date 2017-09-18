В понедельник суд может запустить механизм выдворения Саакашвили из Украины

КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. Мостиский районный суд Львовской области в понедельник рассмотрит дело о привлечении экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили к административной ответственности по обвинению в незаконном пересечении границы.

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На основании принятого судом решения правоохранители могут запустить механизм выдворения Саакашвили из Украины как лица без гражданства.

Ранее представители Госпогранслужбы Украины вручили адвокату Саакашвили в присутствии политика протокол об административном нарушении, в котором его обвиняют в незаконном пересечении государственной границы. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 325 долларов.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Полиция сообщила, что из-за прорыва Саакашвили и его сторонниками госграницы было возбуждено дело по пяти статьям.

Государственная пограничная служба Украины имеет претензии к Саакашвили лишь за "незаконное пересечение границы". Санкция за это административное правонарушение предусматривает штраф до 325 долларов. Уголовное дело о незаконном пересечении границы и сопротивлении представителю власти расследует Национальная полиция.

Вместе с тем, адвокат Саакашвили Маркиян Галабала заявил РИА Новости, что украинские власти могут на основании решения Мостиского суда запустить механизм выдворения политика из Украины как лица без гражданства, совершившего административное правонарушение.

Сам Саакашвили заявил, что не намерен платить штраф, поскольку считает, что в его действиях не было нарушений. Ранее политик заявлял о намерении присутствовать на суде.

"В этом (деле) преступления нет, есть штраф. А штрафа не будет, потому что не было пересечения границы. Единственное, что они могли мне инкриминировать, что я нахожусь нелегально на территории Украины", — заявил Саакашвили.

Интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на документ о распределении дел в суде ранее сообщило, что заседание по рассмотрению дела Саакашвили о незаконном пересечении границы может не состояться из-за отсутствия свободных судей. По данным издания, в суду всего двое судей, но один в отпуске, а у второго истек срок полномочий.

Вместе с тем, РИА Новости в суде заявили, что судья Юрий Билоус выйдет из отпуска в понедельник. Представитель суда уточнила, что заседание по рассмотрению дела Саакашвили состоится, однако время заседания будет назначено позднее.