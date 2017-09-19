The Independent: странный иммунитет от власти для Саакашвили

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Русские проводят масштабные военные учения вблизи украинской границы, а зарубежные государственные деятели собрались в Киеве на конференцию, где президент Петр Порошенко предупредил о возможном нападении со стороны Москвы. Но одновременно с этим в глубоком тылу страны уже началось весьма необычное и экстраординарное вторжение", — пишет в статье для The Independent журналист Ким Сенгупта.

"Михаил Саакашвили, сбежавший из родной Грузии в связи с выдвинутыми против него обвинениями в коррупции, укрылся на западе Украины после того, как проник туда с территории Польши. Теперь этот бывший грузинский президент угрожает пойти маршем на Киев. Его изначальный план состоял в том, чтобы прибыть на этой неделе в столицу Украины, пока Порошенко будет находиться в Нью-Йорке на открытии сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Но сегодня Саакашвили, претендующий на должность украинского президента, изменил свою стратегию и заявил о том, что сначала заручится поддержкой населения по всей стране, а уже в следующем месяце пойдет на столицу", — напомнил автор публикации.

"Такое неожиданное решение было принято после того, как Саакашвили получил поддержку со стороны генерального прокурора Юрия Луценко, который объявил, что вопреки пожеланиям президента Порошенко, он не намерен арестовывать бывшего грузинского лидера, и тот может ездить туда, куда пожелает", — говорится в статье.

"Это очередной поворот в истории, которая весьма примечательна даже по меркам хаотичной украинской политики после революции четырехлетней давности и начавшейся впоследствии гражданской войны. Тема коррупции в этой стране весьма популярна, что совершенно неудивительно", — полагает Ким Сенгупта.

"Саакашвили, бывший когда-то любимцем Запада, являлся ценным союзником Порошенко. Президент предоставил ему украинское гражданство и назначил губернатором Одесской области, всячески превознося его как человека, который может возглавить борьбу против повсеместно распространенной коррупции, продолжающей наносить большой вред Украине. Саакашвили быстро нажил себе врагов, главным среди которых стал влиятельный министр внутренних дел Арсен Аваков. Этот человек, действуя вполне в духе украинских публичных дебатов, как-то раз бросил в бывшего лидера Грузии стакан с водой, назвав его клоуном. Это был отнюдь не дружественный разговор", — напомнил журналист.

"Затем Саакашвили поссорился со своим покровителем Порошенко, заявив, что трения между ними начались с тех пор, как он стал тщательно проверять близких к президенту людей. Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области после обмена острыми обвинениями с Порошенко, и тогда президент лишил его украинского гражданства, сделав этого грузина человеком без родины", — говорится в публикации.

"Саакашвили покинул Украину, но пообещал вернуться. Ко всеобщему удивлению он сделал это, приехав из Польши вместе с группой сторонников, часть из которых являются его бывшими телохранителями из Грузии. Эти люди протиснулись мимо пограничной охраны, которая в усиленном составе пыталась помешать проникновению Саакашвили в Украину. Спустя несколько дней он появился в городе Львове вместе с бывшим премьер-министром златовласой Юлией Тимошенко, которая несколько лет просидела в тюрьме по обвинению в коррупции. Вместе они осудили Порошенко", — продолжает автор статьи.

"Правительственные чиновники неоднократно утверждали, что Саакашвили получит свое, когда его арестуют и депортируют в Грузию. Но выступая в субботу в Киеве на Ялтинской конференции по европейской стратегии, Луценко объявил, что никаких обвинений экс-президенту Грузии предъявлено не будет", — пишет Ким Сенгупта.

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Генеральный прокурор, который тоже сидел за решеткой по обвинению в хищениях и злоупотреблении служебным положением, заявил так: "Саакашвили не будет арестован по данному делу, и не может быть экстрадирован из страны, имея вид на жительство и иные документы, которые он представил".

"Прокурор отказался сообщить, что это за документы. Однако очевидно, что они дают Саакашвили необходимый иммунитет", — полагает автор статьи.